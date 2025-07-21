陪葉元之掃街遭罷團圍剿　李明璇曝感人畫面

李明璇陪藍委葉元之一起掃市場。（照片：李明璇臉書） 中評社台北7月21日電／大罷免將在7月26日投票，中國國民黨“立委”葉元之17日在街頭宣講時遭一婦人嗆聲，她不僅伸出雙手比倒讚，更朝葉元之臉上吐口水，離譜場面引發熱議。國民黨發言人李明璇20日在臉書發文表示，她陪葉元之一起掃市場，見識到罷團四面圍剿霸凌，但好多攤商老闆比大拇指喊“不同意罷免！”才是真正讓她震撼。



李明璇提到，20日傍晚她和葉元之一起走進板橋重慶市場，不來不知道，一來嚇一跳。市場的每個入口，甚至市場中央，都佈滿了罷團的人員（還有好幾隻大暴龍）。天吶！板橋根本是罷團的大本營，葉元之是被四面圍剿……如此遭受霸凌。我們才一踏進，他們便高聲怒吼，音量大得像是想用聲浪攻勢淹沒我們的懇託。他們臉色兇狠、真的就跟暴龍一樣，甚至還拿起手機瘋狂拍攝，好像巴不得想拍到什麼衝突畫面。



“嗯……抱歉了！我們拒絕仇恨、拒絕惡意的罷免，我們不會回應仇恨，更不會向惡意低頭。”李明璇強調，但真正讓她震撼的，是藏在這樣敵意背後的民心。好多老闆在攤位後比出大拇指，如宏亮叫賣聲般地喊：“不同意罷免！”好多穿越人群、迎面而來，向我們用力揮手喊著：“不要放棄！！！惡罷要滾出去！”還有更多更多的人，他們刻意轉身背對罷團，將大拇指悄悄比在胸前，用眉眼向她們打氣：“加油加油！”

