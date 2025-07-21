特朗普內外交迫　翁履中：馬斯克火上加油

針對美國總統特朗普與科技鉅子馬斯克的關係，旅美學者翁履中在臉書發文表示看法。（照：翁履中臉書） 中評社台北7月21日電／美國總統特朗普與科技钜子馬斯克的“愛恨情仇”再度引爆政壇震撼彈。原本被視為右翼陣營盟友的兩人，近日卻因稅收與陰謀論徹底決裂。特朗普憤怒下令調查馬斯克的SpaceX合約，揚言切斷聯邦資金支持，卻發現自己根本離不開這位“太空霸主”，一場本想懲罰對方的行動，反成自曝軟肋的政治翻車秀。



旅美政治學者翁履中21日在臉書上發文表示，美國政府在特朗普內閣主導下啟動對SpaceX的全面審查，要求五角大廈、NASA等機構評估替代方案。不料結果卻顯示，SpaceX在火箭發射與低軌衛星通訊領域幾乎無可取代，連想“轉單”都找不到對象。技術領先與價格優勢，讓特朗普政府進退兩難，一時之氣反讓自己陷入依賴矛盾。



翁履中說，就在這場合約風波未平之際，馬斯克火上加油，直接在社群平台X上發文質疑特朗普與愛潑斯坦醜聞的關聯，怒批政府拒絕公開相關檔案是在“掩蓋真相”。這番爆料瞬間點燃MAGA（Make America Great Again）基本盤的不滿情緒。原本期待特朗普揭穿“深層政府”的保守派意見領袖，如勞拉·魯默、馬克·米契爾紛紛開嗆，警告特朗普若不公開真相，“這會吞噬他的總統任期”。



翁履中指出，更具警訊的是，向來謹慎的眾議院議長麥克·約翰遜也罕見表態，呼籲白宮全面解密愛潑斯坦案資料。MAGA陣營原以為特朗普將是對抗黑幕的“鬥士”，如今卻質疑他是否也成了體制的一部分。連國家情報總監加巴德也加入混戰，將2016年民主黨利用俄羅斯議題打壓特朗普的指控甩鍋給奧巴馬政府，整起事件越演越荒謬，MAGA群眾的信任正快速流失。

