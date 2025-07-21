李鴻源對南部人靈魂一問：這一年過得好嗎？

李鴻源20日出席藍委洪孟楷舉辦的反罷免說明會。（照片：洪孟楷臉書） 中評社台北7月21日電／大罷免7月26日投票，藍綠對決進入白熱化。台前“內政部長”李鴻源20日出席中國國民黨籍“立委”洪孟楷舉辦的反罷免說明會，當場對南部支持民進黨的民眾喊話，“你們這一年過得好嗎？屋頂被吹走自己蓋帆布、三餐不繼，政府在哪裡？”他指出，民進黨無心治理，只想靠罷免翻桌，重奪“立法院”主導權，讓台灣再次陷入政治動盪，根本是拿2300萬人民的未來在賭。



根據《中時新聞網》報導，李鴻源痛批“賴政府”一意孤行，賴清德僅獲得40%選票支持，本該謙卑組聯合政府，卻反其道而行，執意推動罷免。其真正目的是為了奪回“立法院”控制權，好強行通過前瞻基礎建設、能源政策等爭議法案。“這不是政治，是強奪“國會”，他語重心長表示，“這場大罷免，台灣真的賭不起。”



李鴻源批政府面對災情無感、經濟危機也未處理。當前美國對台關稅升高、台幣升值讓企業叫苦連天，風電失靈、核電又退場，8月恐面臨跳電，台灣競爭力直線下滑。“這時候你問大家，賺錢重要還是抗中保台重要？”他反問全場，並警告“抗中也不一定能保台，中國大陸可是我們最大客戶，一年貿易盈餘上看千億美元。”



李鴻源更指出，民進黨若透過罷免讓自己在“立法院”取得過半席次，將成為台灣民主的災難。他舉例說，“立委”本就有監督政府、刪減預算的職責，過去民進黨在野時也曾刪藍營預算，從沒人喊罷免。“現在不談政策、不談合作，動輒罷免，等於用選舉報復監督，破壞台灣根本的憲政制度。”

