自民黨慘敗　田弘茂：牽動東北亞區域情勢

田弘茂。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月21日電（記者 黃筱筠）日本20日舉行參議院選舉，執政聯盟自民黨、公明黨慘敗，失去多數席位。台灣“國策研究院”院長田弘茂21日表示，選舉結果會影響尚未完全定案的美日關稅談判以及東北亞區域安全情勢影響。日本選舉對台影響可能不是很直接，但對區域安全定位會有很大影響。



日本20日舉行參議員選舉，自民黨與公明黨組成的執政聯盟，未能獲得保有參議院過半席次所需的50席。這次參議員共改選半數的124席，並補選東京都選區的1席，即共選出125席。自公執政聯盟如今在參眾2院都是少數，陷入“雙少數”困境。這是自上世紀的1955年以來，由自民黨領導的歷屆日本政府首例。



“國策院”與日本當代研究學會今天上午共同舉行“2025年日本參議院選後的政治轉折與台日關係展望”座談會，“國策研究院”長田弘茂會中做上述表示。



“國策研究院”20日上午舉辦“2025年日本參議院選後的政治轉折與台日關係展望”座談會。由當代日本研究學會理事長王宏仁主持，分別邀請當代日本研究學會理事郭育仁、當代日本研究學會副會長何思慎、吳明上、當代日本研究學會常務監事楊鈞池、當代日本研究學會理事范世平及當代日本研究學會理事王尊彥分別擔任引言人，當代日本研究學會副會長蔡東杰擔任與談人。



曾任“外交部長”、海基會董事長的田弘茂表示，日本“內閣制”國家，重要權力在眾議院，可以決定“內閣”更動的組成成員，參議員在兩黨議會機制裡面沒有眾議院這麼重要。但是仍是關鍵功能，參議院選舉也不像眾議院這麼重要，但是在相關國際關係之下受到重視。

