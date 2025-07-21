石破茂堅持不下台　郭育仁諷臉皮最厚新典範

郭育仁現任中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月21日電（記者 黃筱筠）日本20日選舉參議員，自民黨與公明黨組成的執政聯盟，已確定未能獲得保有參議院過半席次所需的50席，現任首相石破茂也遭到逼宮。當代日本研究學會理事、前理事長郭育仁21日出席論壇表示，石破茂會堅持不下台，將創下“臉皮厚度最厚”立下政治新典範。



現任中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長郭育仁指出，影響這次日本參議院選舉結果主要有幾個因素，包括：刺殺前首相安倍晉三的統一教、餐券回扣等政治與金錢的問題、消費稅、以及美國總統特朗普關稅壓力。這幾個議題石破茂表現不為日本國民接受，才會有這個選舉結果。



日本20日選舉參議員，自民黨與公明黨組成的執政聯盟，已確定未能獲得保有參議院過半席次所需的50席。這次參議員共改選半數的124席，並補選東京都選區的1席，即共選出125席。



“國策研究院”20日上午舉辦“2025年日本參議院選後的政治轉折與台日關係展望”座談會。由當代日本研究學會理事長王宏仁主持，分別邀請當代日本研究學會理事郭育仁、當代日本研究學會副會長何思慎、吳明上、當代日本研究學會常務監事楊鈞池、當代日本研究學會理事范世平及當代日本研究學會理事王尊彥分別擔任引言人，當代日本研究學會副會長蔡東杰擔任與談人。



郭育仁分析，選前媒體、學者預估執政聯盟可能衹有40席以下，“敗沒有想像中的慘”，因此，石破茂昨天晚上就說了，自民黨仍是相對多數，意思就是說沒有要退任。



他也說，石破茂目前支持度與不支持度大概就是前首相岸田末期，但是選舉結果還沒有輸這麼慘。石破茂去年9月獲勝後，10月解散國會重新大選，也是兵敗如山倒，但是期間沒有犯很大執政錯誤，加上石破茂執政蜜月期很短，上任3個月沒有犯嚴重的錯誤，支持度就下挫。日本政治大趨勢是對執政黨、對自民黨不利，自民黨是逆風而行。

