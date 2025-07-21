黃國昌秀柯罷免投票單　嗆哪門子黑色幽默

民眾黨主席黃國昌21日在臉書貼出柯文哲的罷免投票通知單，諷說“這是哪門子黑色幽默？”。（照片：黃國昌臉書） 中評社台北7月21日電／大罷免7月26日將進行首波投票，目前仍遭羈押的前台灣民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪20日表示，希望跟柯文哲一起投下反罷免票，也將請律師替丈夫申請投票權。民眾黨主席黃國昌21日在臉書貼出柯的罷免投票通知單，諷刺“賴政府”將投票通知單寄給遭賴關押在土城看守所的柯文哲，“這是哪門子黑色幽默？”



黃國昌表示，“賴政府”將由民進黨所發動大惡罷的投票通知單，寄給目前遭賴清德關押在土城看守所的柯文哲主席，“請問賴清德：這是哪門子的黑色幽默？通知柯文哲你有權投票、但我不讓你投票！”



黃國昌進一步說道，民進黨2022年所公布的 “國家人權報告”，就已清楚指明不讓受監禁者行使投票權，不僅是政府的怠惰，更是嚴重侵害人權的作為，遺憾的是，對民進黨政府而言，人權只是用來裝飾門面的口號，從來不是真正要實踐的價值。



針對陳佩琪表示，希望能讓柯文哲出來投票，黃國昌說，已委請律師團立即採取相應的法律行動，向北院提出聲請，希望此次台北地院能夠秉持中立角色與法治原則，捍衛基本人權，不要再繼續配合檢方濫權，執意繼續關押柯，早日做出停止羈押的決定。



民眾黨20日在民進黨中央前舉辦“民主起義”反惡罷活動，陳佩琪現身表示，她前幾天收到投票通知單，期待柯文哲能陪她一起投反罷免，因此會請律師幫忙柯文哲申請公民投票權。陳佩琪強調，若讓民進黨成功、若五院中連“立法院”主導權都被民進黨拿走，“柯文哲是永遠不會被放出來了，因為綠共會更有恃無恐，把他用莫須有的罪名關押到死”，呼籲支持者及不願國家繼續沉淪的選民，務必投反對罷免。