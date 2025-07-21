林右昌再赴花蓮催票　喊團結罷免傅崐萁

民進黨秘書長林右昌21日出席花蓮罷免藍委傅崐萁團體舉辦的罷免宣傳片記者會。（照片：民進黨提供） 中評社花蓮7月21日電／大罷免7月26日將進行首波投票，花蓮罷免中國國民黨“立委”傅崐萁團體21日舉辦記者會，民進黨秘書長林右昌表示，感謝花蓮在地公民團體與無畏的花蓮人，是這群勇敢的花蓮人，讓罷免傅崐萁的行動從“不可能”變為“可能”，更進一步激勵了全台灣各地的公民行動。



林右昌指出，若不是花蓮人送出高達169%的二階連署，許多團體當時可能早已放棄。但正是花蓮人的勇氣，讓這場公民運動成為民主史上的關鍵一役。林右昌強調，他相信只要有更多花蓮人在關鍵時刻站出來，全台灣都將再次受到鼓舞，攜手守護花蓮、守護台灣。



針對媒體提問昨日晚間民眾黨於民進黨中央黨部樓下舉辦活動後，有民眾搭乘電梯上樓在民進黨辦公室外招牌丟擲雞蛋一事，林右昌表示，黨部第一時間已經蒐證，並且也報警處理，對於如此行為的民眾，一定嚴懲不貸，會依據相關法律來追究責任。



林右昌痛批，很難想像，所謂號稱“理性中間”的民眾黨做了最壞的示範，不管是場子內三字經，還是場外的丟雞蛋，旁人若不知情，恐怕還會以為那是統促黨或其他暴力傾向政黨的場子。這些脫序行為，不僅無助民主，更是政黨政治的最壞榜樣。

