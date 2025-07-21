美關稅太高　盧秀燕：台中助產業分散市場

台中市長盧秀燕接見亞洲台商聯合總會長陳舒琴。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月21日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天會見亞洲台商聯合總會長陳舒琴表示，台中許多產業為因應美國關稅不確定性，正轉移美國商業布局到他地，亞洲台商總會會員遍布亞洲20國，有實戰經驗，希望能夠伸援。盧秀燕並宣布，市府將投入新台幣2500萬元協助產業分散美國市場。



機械、工具機、手工具、自行車、基礎製品、五金零件等台中重點產業在美國高關稅之下受創甚深。



亞洲台灣商會聯合總會總會長陳舒琴21日率隊參訪台中市政府，盧秀燕親自接待，雙方交流產業及商貿議題，盧秀燕邀請亞洲台商總會除了布局海外市場，也可多到台中投資。



盧秀燕並提到，由於美國對等關稅政策，先前對台祭出32%高關稅稅率，讓台灣許多產業受創，面對接下來關稅政策的不確定性，現在許多台中業者正在設法轉移、分散市場，也希望亞洲台商總會能夠伸援，若台中的業者有意轉移到亞洲投資，商會能夠提供媒合或者相關協助。



盧秀燕也宣布，市府將編列新台幣2500萬元，補助台中市9大領先指標的產業公協會團體，如果工商團體會員要到海外參展、參訪或者接洽業務，可以向市府申請補助運用，幫助業者熟悉美國以外的市場，唯有把餅做大，把市場做大，業者的機會才會更多，也能減少因為美國關稅所受到的傷害。