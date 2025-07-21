綠委嗆藍白刪預算　把官員綁在“立院”不救災

綠委邱議瑩。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月21日電（記者 張穎齊）丹娜絲颱風重創台灣嘉義、台南，迄今半個月仍未修復完畢。民進黨籍“立委”邱議瑩、賴瑞隆聯合行政官員，齊力檢討中國國民黨、台灣民眾黨“立法院”黨團亂刪預算，導致影響救災，更嗆國民黨籍“立法院”經濟委員會召委謝衣鳯把官員都綁在“立院”質詢，影響指揮救災。



“立法院”經濟委員會21日排案邀請“經濟部長”郭智輝、“農業部長”陳駿季、“內政部政務次長”董建宏、“交通部政務次長”陳彥伯、台電董事長曾文生等就“丹娜絲颱風及0708豪雨災損及回復情形”進行報告並備質詢，輪值的排案召委是中國國民黨籍“立委”謝衣鳯。



綠委邱議瑩質詢，謝衣鳯排這個經委會專案，其實現場在座的首長官員們都坐立難安，因南部災情仍在土石流，還有出現停電情形，首長們雖然在這邊被“立委”質詢聆聽，但也要掌握訊息。謝衣鳯未來是要競選彰化縣長的人，要想想如果搶災修復電線桿的台電員工，是謝衣鳯的家人，謝有沒有擔心自家人或彰化鄉親？從政要有良心，看看“農業部”都被用掉8成預算了，藍白還在砍，隨便在“立院”舉牌否決“行政院”的預算。



謝衣鳯則是不以為然、狠瞪邱議瑩，不予回應，隨即請下一位賴瑞隆繼續質詢。豈料賴瑞隆繼續批，藍白不理性，不解凍預算，台電、“農業部”、“經濟部”怎辦？

