王宏仁：美加日本高關稅　石破茂無力回天

當代日本研究學會理事長、成功大學政治系專任教授王宏仁。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月21日電（記者 張嘉文）日本20日舉行參議員選舉，自民黨與公明黨組成的執政聯盟未能獲得保有參議院過半席次所需的50席，現任首相石破茂遭到逼宮。當代日本研究學會理事長、成功大學政治系專任教授王宏仁21日出席論壇表示，日本將進一步陷入政局不穩與對外戰略彈性下降的困境。



在外交方面，王宏仁認為，日本對美關係正面臨空前挑戰。長期作為美國的安全夥伴，日本卻在貿易與關稅議題上屢遭打壓，尤其是特朗普政府回歸後，對日本施加前所未有的軍費與貿易壓力。儘管包括立憲民主黨在內的主要在野黨皆不反對提升國防預算，但對如何協調經貿與安全的矛盾仍無共識，此次大選後，未來日美同盟內部的裂痕恐將擴大。



日本20日舉行參議員選舉，自民黨與公明黨組成的執政聯盟，未能獲得保有參議院過半席次所需的50席。這次參議員共改選半數的124席，並補選東京都選區的1席，即共選出125席。自公執政聯盟如今在參眾2院都是少數，陷入“雙少數”困境。這是自上世紀的1955年以來，由自民黨領導的歷屆日本政府首例。



“國策研究院”21日上午舉辦“2025年日本參議院選後的政治轉折與台日關係展望”座談會。王宏仁會中做上述表示。



王宏仁在表示，這場選舉儘管在技術層面上並未改變執政聯盟於眾議院的優勢地位，但政治意涵極為深遠，日本國內進一步陷入政局不穩與對外戰略彈性下降的困境。