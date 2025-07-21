郭育仁：台灣若開戰　東與南有兩條人道走廊

中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長、當代日本研究學會理事郭育仁。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月21日電（記者 黃筱筠）日本自民黨在參議院改選後席次未過半，首相石破茂未來對“台灣有事”的基調，會不會改變？成功大學政治系教授、當代日本研究學會理事長王宏仁21日出席論壇表示，美國防部要求印太盟友必須對台灣有事做表態。但這些盟友質疑美國利用這個方式要干預主權，台灣應該推動這些友盟表態。



中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長、當代日本研究學會理事郭育仁強調，台灣有事，日本已經表態。2022年日本安保三文件就一直在推動撤僑計劃，2022年12月開始每一年都會有日本官員到台灣溝通撤僑的事情。台灣若是發生戰爭，出去的兩條人道走廊，一條台灣東岸到日本與那國島，另一條是台灣最南端到菲律賓雅米島跟巴丹群。



郭育仁說，南邊撤僑建設是美國在做，東方是日本在做。日本一直增加沖繩以南港口、機場建設，這是一種很重要表態。



日本20日舉行參議員選舉，自民黨與公明黨組成的執政聯盟，未能獲得保有參議院過半席次所需的50席。自公執政聯盟如今在參眾2院都是少數，陷入“雙少數”困境。這是自上世紀的1955年以來，由自民黨領導的歷屆日本政府首例。



“國策研究院”21日上午舉辦“2025年日本參議院選後的政治轉折與台日關係展望”座談會。王宏仁做上述表示。



王宏仁表示，美國國防部要求印太盟友對台灣有事做表態，日本跟澳洲都是比較謹慎。對於假設性問題，日、澳都不願意正面回應。雖然對於鄰邊有事有高度共識，但尤其是澳洲態度明顯，對台海危機是迴避。



他表示，澳洲、日本希望美國對於台海態度先表態，接下來的台海可能危機先表態。為什麼這幾個國家謹慎，不願意對台海危機表態，是因為質疑美國利用這個方式要干預主權。台灣方面要去推動讓這些國家對於台海危機衝突發生，盟邦國家要表態怎麼做，我們要去推動這些盟友表態。



郭育仁表示，石破茂會繼續執政，縱使下台，下一任還是自民黨。自民黨首相有共同特徵，政治能量很低，政策延續性非常高，不敢去推動不一樣政策。如果以這個角度來看，日本下半年會與美國談，美日安保與美軍駐軍問題，趨勢明顯美國防部要把駐日本美軍司令從三星升到四星。從駐韓美軍司令從四星降到二星。美日安保在美軍駐軍重新整編，會扮演非常重要角色。



“國策研究院”21日上午舉辦“2025年日本參議院選後的政治轉折與台日關係展望”座談會。由當代日本研究學會理事長王宏仁主持，分別邀請當代日本研究學會理事郭育仁、當代日本研究學會副會長何思慎、吳明上、當代日本研究學會常務監事楊鈞池、當代日本研究學會理事范世平及當代日本研究學會理事王尊彥分別擔任引言人。當代日本研究學會副會長蔡東杰擔任與談人。