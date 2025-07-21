葛如鈞：台灣別為了低關稅　讓其他項目受損

國民黨籍“立委”葛如鈞。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月21日電（記者 張穎齊）台美關稅談判結果遲未揭曉，“行政院副院長”鄭麗君本周將第4度前往美國華府談判。中國國民黨籍“立委”葛如鈞21日表示，他不會唱衰，也希望談成史上最好的稅率，只是這談判過程非常不透明，要如何讓產業提早有因應作為？還有談判團隊到底有無真正專業性成員？



葛如鈞強調，對美方提出的條件要設置停損點，不能因為希望稅率低，就讓台灣其他條件項目受損



國民黨“立法院”黨團21日於黨團記者室開“關稅不清 災民無援 只搞政治 不辦國事 還要產業、民眾犧牲多少？”記者會，由“立委”葛如鈞出席。



葛如鈞表示，國民黨團與全體台灣人都不會唱衰談判團隊，也都希望談到史上、全球、全亞洲最好條件，因民進黨政府號稱台美關係史上最好。只是談判團隊有無讓人民信任的成員？為何成員中沒“央行”代表？沒有“經濟部長”郭智輝？為何是由文化背景出身的鄭麗軍領軍？還有幕僚“共諜”案纏身的“國安會秘書長”吳釗燮？



葛如鈞說，當然希望談到美國課台灣低於10%以下的關稅，還有台灣對美國課稅可不能零關稅。她認為美國總統特朗普是想要快點談好、別再黏人的性格，例如曾經對烏克蘭總統澤連斯基講話就很直接，對越南還是課了20%。



他說，現在傳出談到的也是25%？大家都希望在20%以下，台灣要考量，面對美方提出的條件，要設置停損點，另外也不用太過拘泥於稅率數字，不能因希望稅率低，就讓台灣其他條件項目就受損，比如是否被要求提高匯率、排除非貿易壁壘障礙等。還有他認為這次談判過程是非常不透明，叫產業如何做好事先因應準備？