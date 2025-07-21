綠遭蛋洗、賴被罵就要告　藍委曝差點被車撞

國民黨籍“立委”賴士葆。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月21日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨20日在民進黨中央前辦造勢，白委林國成用三字經問候賴清德媽媽，民進黨黨部晚間也發生遭人蛋洗，引發爭議。中國國民黨籍“立委”賴士葆21日表示，過激的言行都不好，但就是大罷免撕裂民情，他每天掃街拜票也被三字經問候，還差點被機車故意撞，請大家別以牙還牙。



民眾黨昨在台北市北平東路上的民進黨中央黨部大樓外，舉辦“民主起義！反罷要贏、台灣要贏”集會活動，民眾黨公職與台北市藍委都與會。林國成情緒激動，一度爆粗口用三字經問候賴清德母親；造勢活動結束後、民進黨部晚間更遭人丟雞蛋，警方火速在昨晚、今天凌晨逮到涉案的40歲李姓男子與65歲洪姓男子。民進黨對此2事發聲明嚴正譴責，並表示後續也將與律師討論後，進行法律究責，絕不寬貸。



賴士葆21日在“立法院”受訪表示，距離26日大罷免投開票剩沒幾天，大家現在的確很激動、激情，因此有一些超過的言論、行為，這當然不好，他是希望26日前就能順利、平平安安。但他認為，社會變成這樣，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘要負起最大責任，柯撕裂了台灣人。



賴士葆說，他每天去每個里掃街拜票，都有遇到嗆他的民眾，有罵他三字經，也有民眾騎機車、故意要差點撞到他，他都希望別以牙還牙，都只笑說“謝謝支持！上帝愛你！”，但也足見大罷免已經大分裂了民眾之間的感情。他現在一天到晚都被嗆，都不解為何這麼恨他？社會有需要這樣嗎？過去他都無法想像，看看開票結果如何。另外也請賴清德把重心放在繼續搶救南部災情，連民進黨籍“立委”陳亭妃都忍不下去開炮了。



親綠媒體《三立》則繼續追問賴士葆，面對民眾黨這樣脫序的行為，還是繼續相挺、就為了要民眾黨小草的票嗎？賴士葆僅微笑回應“再說吧！”旋即離開。



藍委葛如鈞則說，有看到民進黨官方社群、粉絲專頁，正告大家不可問候賴清德，其實底下留言網友都很詫異，因過去馬英九執政時沒被某位親綠媒體人（指鄭弘儀）問候過母親？馬英九都沒吃過虧嗎？“中華民國”是民主自由的“國家”，當然粗口很不好，但哪個“總統”有被問候過後、然後用官方正式表態說要嚴正狀告對方？哪個黨的辦公室沒被噴漆、蛋洗過？過去政府都沒經過這些挑戰嗎？暴力當然不好，也要譴責，但今天把民眾搞到都上街頭抗爭、搞大惡罷，是誰不民主？誰沒度量？