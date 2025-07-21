王尊彥：日本對台灣安全立場沒改變

王尊彥。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月21日電（記者 黃筱筠）台軍方智庫、“國防安全研究院”“國家安全”研究所副研究員、當代日本研究學會理事王尊彥21日出席論壇表示，日本對台灣安全立場基本是不變的，在選舉政策裡面列出900多項說明，其中有部分提到“台灣危機就是日本危機”，是很明確表態對台灣立場沒有改變，持續強化對台灣關係。



他表示，過去日本提到“台灣有事就是日本有事”說法，但政黨正式文件有寫到“台灣危機就是日本危機”，日本文件會寫到這個是比較難得，“台灣危機不是寫台海危機，不只是台海危機，並非只是台灣和平與穩定”，台海和平與穩定是模糊概念，日本自民黨願意講台灣危機，是更近一步，“危機”在日本是強烈的字眼。



日本20日舉行參議員選舉，自民黨與公明黨組成的執政聯盟，未能獲得保有參議院過半席次所需的50席。這次參議員共改選半數的124席，並補選東京都選區的1席，即共選出125席。自公執政聯盟如今在參眾2院都是少數，陷入“雙少數”困境。這是自上世紀的1955年以來，由自民黨領導的歷屆日本政府首例。



“國策研究院”21日上午舉辦“2025年日本參議院選後的政治轉折與台日關係展望”座談會。王尊彥會中做上述表示。



王尊彥表示，回顧2015年新安保法制當中有一種是危機處理事態，強度是非常高，日本願意用“危機”字眼，是有強烈安全保障意涵，日本對台灣立場非常堅持。從執政黨角度發表公約，是對公眾承諾，這是非常有重量，從這個角度來看，台日關係發展會比較樂觀看法，至少自民黨對台日關係的堅持。

