何思慎：日本政局進入戰國時代　在野難整合

當代日本研究學會副會長、輔仁大學日本語文學系特聘教授何思慎。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月21日電（記者 張嘉文）日本20日舉行參議員選舉，自民黨與公明黨組成的執政聯盟，未能獲得保有參議院過半席次所需的50席，首相石破茂遭到逼宮。輔仁大學日本語文學系特聘教授何思慎21日在一場論壇指出，自民黨在參、眾議院呈現雙少數，日本政局進入戰國時代，在野難整合，石破茂必須把握黃金時間，和美國總統特朗普好好培養感情，談出更低關稅稅率。



何思慎說，石破茂要解決日本高物價、與在野黨磨合，並扭轉經濟，或許還有一點點機會來繼續領導日本。



美國日前宣布對日本商品加徵25%關稅，較4月2日原訂的24%還要更高，但8月1日前還有談判空間。



“國策研究院”21日上午舉辦“2025年日本參議院選後的政治轉折與台日關係展望”座談會。何思慎在會中做上述表示。



何思慎在會中表示，此次自民黨大敗，石破茂如果這個時機下台，不會改變任何事情，黨內的其他有力競爭者，高樹早苗和小林鷹之也不是笨蛋，現在上台等於是炮灰，所以只能且戰且走。



何思慎認為，日本政局接下來就是進入戰國時代，但因為在野黨意識形態差距過大，在眾議院又沒有過半，在野勢力光譜太亂，並不會整合成同一戰線。



何思慎認為，現在的執政聯盟，自民黨和公明黨都面臨老化的問題，此次極右翼的新興政黨參政黨來勢洶洶，對新移民問題積極表態，對年輕選民很有吸引力，在總數248席的參議院從原本的“1席”大幅增加至“14席”。只是參政黨的排外不只反中，只要是外國勢力通通排，也包括台灣在內。



何思慎說，這樣的政黨當然不能代表是一個正常的日本，但卻是現階段在日本面臨很困難經濟情況下，所形成的一種社會現實，日本選民因為在現有政黨裡面找不到可支持對象，參政黨就針對這些人然後去設定議題，是此次選舉大突破的原因，但該政黨誇下海口，下一次選舉要成為日本執政聯盟裡面的重要成員，卻是比較不可能發生的情形。

