桃園罷免說明會登場　牛煦庭嗆罷團只愛獨裁

藍委牛煦庭在罷免說明會後受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月21日電（記者 盧誠輝）桃園公辦罷免說明會今日登場，但遭列罷免名單的桃園市6席中國國民黨籍“立法委員”，目前僅有牛煦庭到場和桃園市第一選區罷免領銜人陳曉煒直球對決，其他包括藍委涂權吉、魯明哲、萬美玲都缺席。牛煦庭受訪表示，罷免領銜人過去一直拒絕辯論，今天剛好可以藉由說明會把話說清楚，因為他相信真金不怕火煉。



牛煦庭在說明會上火力全開批罷團，“聲稱監督卻用謠言抹黑”，喊“罷免是愛”卻淪為政治鬥爭口號和打擊異己的話術，罷團的愛只愛民進黨、只愛獨裁極權，什麼時候愛變得如此仇恨、廉價？



桃園市有6席藍委，包括牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲和邱若華，7月26日將面臨罷免投票決定去留。桃園市選委會在今日舉辦桃園6席藍委的罷免說明會，但僅有牛煦庭一人到場應戰，其他包括涂權吉、魯明哲、萬美玲均缺席，呂玉玲和邱若華是否出席則尚未獲得兩人回應。



牛煦庭和陳曉煒在兩輪各12分鐘的說明會上針鋒相對，陳曉煒強調大罷免是“公民覺醒運動”，批評牛在台積電、台電等議題質詢時誇大解讀、煽動情緒，已淪為“傅隨組織”。牛煦庭則反擊罷團“用謠言抹黑卻聲稱監督”，罷團稱“罷免是愛”，但什麼時候愛變得如此仇恨與廉價？兩人你來我往，各自表述。



牛煦庭在會後受訪時強調，打開天窗說亮話是他堅持的信念，剛才他在說明會上針對領銜人的問題已好好解答，這是罷免說明會的基本架構，但他也覺得可惜的是，電視罷免說明會過程沒有交互詰問跟公民或媒體提問的環節，因為他一直相信真金不怕火煉，不管誰來問他都可以接招，這也是“立委”面對公民的最高標準跟最好方式。

