藍轟李進勇用公務車買便當　官方：未違規

國民黨台北市議員張斯綱爆料，“中選會主委”李進勇濫用公務車，派隨扈跑腿買便當。（照片：張斯綱辦公室提供） 中評社台北7月21日電／中國國民黨籍​台北市議員張斯綱21日在臉書發圖文爆料，“中選會主委”李進勇濫用公務車，被拍到隨扈搭公務車幫忙跑腿買便當。張斯綱表示，自己將正式向廉政署檢舉，更質問李進勇“請問這是叫隨扈搭公務車幫你跑行程，還是幫你跑腿當UberEats？”



對此，“中選會”回應表示，李進勇當日是下班途中順路買晚餐，並未違反規定使用機關首長專用座車。



張斯綱21日在臉書貼出3張照片，指控車號BAJ－1310的“中選會”首長專車，日前被直擊停在台北市吉林路一家新疆餐廳外，隨扈下車拿餐後迅速上車離開，全程如行雲流水。“請問這是幫主委跑行程？還是幫主委跑腿當UberEats？”



張斯綱指出，根據廉政署的《公務車輛使用管理廉政指引》，明列第5點“濫用個人領用保管之公務車上下班通勤、接送家人、購物、與友人餐敘或參加馬拉松路跑等私人活動”。李進勇身為“中選會主委”，難道看不懂規定？還是覺得“公務”兩字，只要李進勇說是，就是？



張斯綱提到，這還不是全部，沒收“反廢死公投”提案，擺明不讓人民做主。把“告急”和“民調”混為一談，選務專業淪為笑話。“中選會”的公信力，一天比一天告急；李進勇的官位，是不是也該“告急”了？中選不中立，主委不中用，自己正式向廉政署檢舉，就等李進勇被約談解釋，這一餐花了多少納稅人信任？



國民黨籍新北市議員林國春也在臉書發文表示，民進黨的官員“又双叒叕”（網路用語，頻繁、重複之意）濫用公務車，是不是不把台灣人民放眼裡啊？覺得當了官，特權隨你用，法規隨你解釋？“真的是臉皮厚，原子彈打不透”。

