黃國昌曝蘇治芬年薪300萬　上班搞大罷免

畜產會董事長蘇治芬（黑衣）疑似上班時間搞大罷免。（照片：蘇治芬臉書） 中評社台北7月21日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌21日踢爆，年薪近新台幣300萬元的“中央畜產會”董事長蘇治芬從4到7月均於上班時間上臉書宣傳大罷免，“農業部”要放任多久？“農業部長”陳駿季僅表示不評論，再去了解，還說“農業部”行文給畜產會並非打一通電話那麼簡單就搞定，要黃國昌不用那麼大聲。



蘇治芬現年72歲，民進黨籍，歷任“立委”、雲林縣長。2024賴清德上任後，任命當時71歲的蘇治芬為直屬“農業部”的畜產會董事長曾引起熱議。



“立法院”經濟委員會21日進行“丹娜絲颱風及0708豪雨災損及回復情形”報告並備質詢。



黃國昌質詢，前綠委蘇治芬去年12月28日接受畜產會董事長，“農業部”給她年薪284萬、接近300萬元，“農業部”說是為借重蘇的長才來推動改革，請問她到底業務繁重還很閒？為何雲林鄉親向他投訴，蘇從今年4到7月平日上班時間，一天到晚在雲林宣傳大罷免，臉書一直PO，下班時間沒人會管，但這是上班時間，請問是“農業部”鼓勵她大罷免嗎？拿納稅人錢這樣做適任嗎？蘇應回家吃自己，請問陳駿季要花多少時間去了解？下班前可嗎？還是要到26日罷免完之後？他會追究到底。



陳駿季答詢，“農業部”是希望蘇治芬精進改革畜產會，對豬、雞產銷建立有效系統，相信蘇都有處理，但他無法代替蘇回答。“農業部”一定是行政中立，當然也希望法人單位上班時間也中立，但可能蘇有請假，他還不了解，“農業部”行文給畜產會並非打一通電話那麼簡單就搞定，請黃國昌質詢不用那麼大聲，他因還不了解狀況就不做任何評論。