民眾黨批賴清德：對百姓冷血　對親信縱容

台灣民眾黨召開記者會，出席者左起國際部主任林子宇、新聞部主任吳怡萱、社發部主任張清俊。（照片：台灣民眾黨提供） 中評社台北7月21日電／台灣民眾黨21日召開記者會指出，丹納絲颱風重創中南部引發災情，至今台南的通訊尚未完全恢復，政府救災不利的同時，我們卻看到賴清德辦公室主任陳羿伶穿著軍服高調擺拍發文，甚至以權威的口吻提及“打掉重練、一步步推進”。另一邊卻看到賴清德到災區跟民眾說“國軍不能進國宅”，這根本就是對“百姓冷血、對親信縱容”。



另外，對於民眾黨“立委”林國成昨在造勢場合以髒話罵賴清德，民進黨發言人吳崢今日表示，民眾黨主席黃國昌應該公開譴責林的言論並道歉，且應立即開除林的黨籍。對此，民眾黨新聞部主任吳怡萱點名綠委林淑芬、王義川批評民眾黨主席黃國昌“臭卒仔”、綠委沈發惠罵黃三字經等，反問民進黨要不要開除黨籍？



民眾黨記者會出席者包括新聞部主任吳怡萱、社發部主任張清俊、國際部主任林子宇。



吳怡萱批評，縱容自家人穿軍服作秀，實在令人不寒而慄，“官員濫用特權，踐踏的不是規定，是整個政府的公信力；踐踏的不是程序，是人民對這個國家的最後信任！”對比賴清德到災區說“國軍不能進民宅”、“災民自己爬屋頂”、“郭國文有訊號”，簡直就是雙標，“總統”離人民好遠。她痛批：“對賴清德來說，難道不是賴家人就是次等公民？不是你們信奉賴清德這個‘信仰’的，就是所謂‘雜質’，要被‘砍掉重練’？”



張清俊指出，軍演現場向來極度嚴謹，整體演訓流程必須百分之百依照作戰計劃執行，不可能有人有閒功夫擺拍，更不會有人在那裡為幕僚拍照打卡。張清俊質疑，陳羿伶為什麼會在漢光演習的這個場合裡面，展現自己的“三高”：一副高高在上的樣子、扮演著自以為是的高階將領、然後高調地PO文？



張清俊更秀出去年黃埔百年校慶閱兵照片，當時站在賴清德旁邊的有“三軍統帥”、“國防部長”、“國安會秘書長”與高階將領及隨扈，但陳羿伶竟也名列其中。他質疑陳羿伶什麼資格參與閱兵？她什麼資格參與“國防”事務？張清俊強調，軍隊是“國家”的命脈，“國軍”是“國家”的軍隊，絕不能讓政治黑手伸進軍中，陳羿伶高調發文要“砍掉重練”是要重練只效忠賴清德的軍隊嗎？

