陳椒華稱放假一周才救災　台南市府提告

台南受災戶的屋頂用帆布蓋住。（照片：陳椒華臉書） 中評社台南7月21日電／丹娜絲颱風災後至今已14天，但是台南仍有多處地區出現通信訊號不穩、通訊不良情形。時代力量前主席、監督施政聯盟召集人陳椒華19日臉書發文表示“大部分公務單位放假一星期，上班才開始救災……”台南市政府21日表示，陳椒華在網路散播不實言論，傷害第一線救災工作人員。台南市長黃偉哲不願辛苦救災的公務單位被汙衊，已指示法制處依據“災害防救法”第53條第3項之規定，予以刑事告發。



台南市政府指出，丹娜絲颱風重創台南多個行政區，造成停電、屋頂掀翻災損嚴重等災情，為維護市民安全及家園重建，南市府宣布災情嚴重的區停止上班上課。颱風假期間，市長黃偉哲及台南市政府救災相關單位、重災區的區公所不僅沒有放假，還加班不眠不休搶救災。很多公務人員也是受災戶，卻放著自家的災損不管，優先處理公務相關救災工作。包含民政局吳明熙副局長、教育局楊智雄副局長在內，有多位工作人員因為搶時間進行災後復原工作而發生意外，但仍帶著傷上班。



台南市政府指出，第一線工作人員還在搶時間進行災後復原，陳椒華卻於7月19日於其對外公開之FACEBOOK貼文“丹娜絲颱風後，看到台南市災區放假，大部分公務單位放假一星期，上班才開始救災…”，刻意散播不實謠言。南市府痛斥，陳椒華對台南嚴重災情不僅未伸援手，還刻意汙衊救災人員，已嚴重傷害公務人員。



台南市政府強調，惡質謠言不僅打擊公務員士氣，災民也可能被不實言論引導、而對公務員造成誤解，將嚴重影後續災害復原工作。南市府表示，陳椒華所為誠屬不該，顯已涉及災害防救法第53條第3項規定：“散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣一百萬元以下罰金。”。因此，台南市政府決定要提出告訴，將依刑事訴訟法第241條之規定，予以告發。