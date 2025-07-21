台灣蓋牌關稅？連賢明：鬼故事很多版本別信

中經院院長連賢明表示，關稅稅率應以美國官方公布為準。（照片：連賢明臉書） 中評社台北7月21日電／美國總統特朗普近期陸續公布多國最新關稅稅率，但對台灣的稅率仍未公布，不少網友指稱“政府蓋牌”，亦有直指是32%待大罷免後公布。中華經濟研究院院長連賢明21日在臉書發文表示，“鬼故事不知道聽過多少版本”，稅率從最高35%到最低10%都聽過，但應以美國官方公布為準。



連賢明表示，最近很多人，包含他母親都收到社群平台流傳訊息，稱“台灣的關稅是25%，美國早就通知台灣，“行政院”不敢公布，想要撐到7月26日以後”。



連賢明說，中經院長年關心貿易和關稅議題，從特朗普還未上任，就在討論對等關稅對台影響；他身為中經院院長，台灣對等關稅稅率問題不知道已經被問多少遍，相關的鬼故事也聽過眾多，稅率從最高35%到最低10%都聽過，講的也都不是無名之輩。



連賢明表示，即使如此，每次被媒體詢問，他的答案依舊是很少人能預測特朗普，應該以官方說法，也就是目前特朗普慣用的訊息發布管道、自家社群平台“真實社群”（Truth Social）公布為準，不要相信“口耳相傳”的數字，否則也不會爆出越南和美國貿易總署談的數字是11%，最後被特朗普改成20%這種故事。



儘管近期愈來愈多政治人物指證台灣稅率已定，連賢明表示，身為政府智庫，他只能說，目前看過的證據沒有一個可靠；要是真的有內線有把握，不妨空台指期貨，可以賺不少“出國”旅費。