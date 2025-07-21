台東強降雨連淹3天居民苦　縣長饒慶鈴勘災

台東受連日強降雨影響，多處地區今天凌晨0時到下午4時累積雨量接近300毫米。（饒慶鈴臉書） 中評社台東7月21日電／台東受連日強降雨影響，多處地區今天凌晨0時到下午4時累積雨量接近300毫米，導致南迴地區和台東市區多處低窪處積水，大水灌進民宅，已持續3天，民眾叫苦連天。中國國民黨籍台東縣長饒慶鈴率團勘災，和各單位研議治水對策。



台東連續三天的豪雨讓居民難以忍受。截至21日下午三點，台東達仁鄉累積雨量高達335毫米，居全台之冠，知本與金峰鄉也接近300毫米，全台累積雨量前37名全在台東縣，嚴重影響當地居民生活。



台東地區連日降雨，昨天深夜至今天中午雨勢未間斷。南迴地區溪流暴漲造成大武國中、大武火車站積水，及南迴公路多處坍方和土石流影響交通。



台東市區台9線、更生北路南王及十股路段瞬間積水，黃泥水溢流路面；貫穿台東市區的太平溪中午水位暴漲，引起市民關切，台東縣政府緊急封閉太平溪右岸部分路段。



根據“中央氣象署”網站資料，從今天凌晨0時至下午4時10分累積雨量，南迴地區的達仁鄉332毫米、金峰鄉283毫米、大武鄉279.5毫米、台東市212毫米，東海岸和縱谷鄉鎮也都接近200毫米，其中卑南鄉山區從19日凌晨0時到今天下午4時20分止，累積雨量已達770.5毫米，但下午雨勢已減緩。



台東縣長饒慶鈴21日會同台東市長陳銘風、縣議會議長吳秀華、議員張國洲，以及豐榮里長施皓軒、南王里長彭靖佳、豐源里長尤增雲，前往豐榮路69巷、更生北路596巷與中華路四段600巷豐源橋北端等地會勘，掌握實際災況並研議可行對策。



饒慶鈴表示，台東連續幾天強降雨，尤其今早雨勢非常大，市區豐榮路69巷及周邊、南王通往火車站的更生北路596巷、中華路四段600巷豐源橋北端又再度積淹水。感謝市公所、議會針對受災鄉親提出慰問金協助，縣府會研擬補助家戶防水閘門。至於中長期的治理計劃經費相對龐大，我們會持續努力爭取。



饒慶鈴指出，豐榮路69巷及周邊，因地勢低窪、雨水下水道做往柳州街未開闢段，短期可先做的是把雨水引導至豐榮路側，柳州街新闢道路部分仍待經費爭取。更生北路596巷，受限於《文資法》有關考古遺址的保護規定，因此無法施作道路側溝或下水道，若要將卑南遺址公園山區雨水導引至太平溪側，同樣面臨經費問題，均有待“中央”協助解套。另外，中華路四段600巷豐源橋北端，周邊土地涉及農水署等單位，需跨單位協商。



饒慶鈴提醒，因應7月21日低壓帶豪雨影響，台東縣政府緊急辦理下康樂區域排水護岸加固工程。今天下午1時至5時封閉太平溪右岸一路通（馬蘭橋－開封橋），用路人提早改道，謝謝大家的配合。