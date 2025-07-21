柯延押2個月　民眾黨：表達最嚴正抗議

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北7月21日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已羈押近11個月，台北地方法院21日再度裁定8月2日後延長羈押2個月。民眾黨晚間發出新聞稿表示，再次證明審檢聯手，就是要無限期延押柯文哲。顯然羈押已淪檢察官押人取供、構陷入罪的工具，民眾黨對於“國家機器”濫權至此，表達最嚴正之抗議。民眾黨全力支持柯文哲律師團提起上訴。



北院日前進行延押訊問，柯文哲說反正檢察官要押他，“要押就押我一人、不要牽連他人”，北院合議庭21日裁定柯文哲及北市議員應曉薇8月2日起延長羈押2月，並禁止接見、通信。可抗告。



台灣民眾黨聲明如下：



一、 北院前一次用例稿及一句晦暗不明就作為延押理由，足證根本沒有繼續羈押柯文哲之具體事證，已非常離譜。詎料，此次延押竟然以更為空泛之理由作裁定，僅憑臆測就認為無法排除柯文哲可能滅證、串證、逃亡，實難令人接受，連一絲實據都無法提出，已不能用證據薄弱形容，可謂濫權羈押，除完全不符合羈押要件，更再一次證明審檢聯手，就是要無限期延押柯文哲。



二、 本案迄今已從多達8位檢方所傳之證人證詞得知京華城容積獎勵之取得完全合法合規，卻在沒有證據能證明相關被告有罪的狀況下，不斷延押柯文哲，顯然羈押已淪檢察官押人取供、構陷入罪的工具，不但違反無罪推定原則，更是蔑視柯文哲之基本人權，民眾黨對於“國家機器”濫權至此，表達最嚴正之抗議。



三、 尤有甚者，自前一次裁定羈押迄今，本案另一位被告李文宗，除在今年7月10日因審理法官搞不清楚狀況傳喚到庭又旋即還押外，從來不曾出庭，從證人之證詞亦足證京華城案與李文宗毫無關聯，羈押李文宗僅是檢察官為達政治目的，配合傳媒暴力操弄輿論之卑劣手段，視法治於無誤只為剷除異己，莫此為甚。



四、 民眾黨再次重申，沒有證據就不應繼續濫權羈押柯文哲；否則，倘檢察官持續無法說明何謂“重中之重”的應訊證人，僅想不斷拖延審理程序，柯文哲不就沒有重見天日的一天？如此侵害人權，只為追殺政敵的司法，難道就是民進黨想傳達給台灣民眾的法治觀念嗎？民眾黨全力支持柯文哲律師團提起上訴，捍衛柯文哲的清白與基本人權。