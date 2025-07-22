楊鈞池：日執政聯盟挫敗　日台關係變數

高雄大學政治法律學系教授楊鈞池。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月22日電（記者 張嘉文）日本參議院選舉自民黨與公明黨組成的執政聯盟拿下47席，未能獲得保有參議院過半席次所需的50席，首相石破茂遭到逼宮。高雄大學政治法律學系教授楊鈞池21日在一場論壇上表示，這次日本參院選舉較精彩的是美國總統特朗普在選戰後期的放話，例如公開說日本不願購買美國稻米、比照北約國家提高軍費等，這都是影響石破茂未來施政走向關鍵。



楊鈞池說，這些同樣影響到美日、台日關係，因此石破茂該如何運作美日安保、關稅，後續值得關注。但從自民黨角度觀察，若沒有在下一次的眾院選舉前改革，可能將遭遇到更大挫敗。



“國策研究院”21日舉辦“2025年日本參議院選後的政治轉折與台日關係展望”座談會。楊鈞池在會中做上述表示。



自公執政聯盟如今在參眾2院都是少數，陷入“雙少數”困境。這是自上世紀的1955年以來，由自民黨領導的歷屆日本政府首例。



楊鈞池在會中指出，日本參議院每三年改選一半議席，成為民意對執政者施政表現評價的重要場域。此次選舉結果顯示，石破茂內閣支持度未見起色，選民透過選票對其表現打出不及格的分數。儘管自民黨仍是參眾兩院第一大黨，但身處“雙少數”位置，未來在議會推動政策與政治操作將遭遇極大困難。



楊鈞池強調，從自民黨內部來看，此次選舉是一個警訊。若無法在接下來兩至三年間進行改革，恐在下次眾議院大選面臨更嚴重的選民反撲。眾院任期雖然還有約兩年，但自民黨應善用這段時間回應民意，否則勢必再受重挫。



此次選舉中，楊鈞池也觀察到參政黨的崛起是一大亮點。他指出，參政黨透過新興媒體操作、網路直播與議題行銷，成功吸引大量年輕選民關注。儘管無法確定年輕人是否實際出門投票，但整體投票率確實提升。他認為，這與自民黨保守票源流失有關，也代表政治光譜出現重組跡象。



他進一步指出，這股網路效應與年輕人參與，反映日本選民對既有政黨的不信任感。保守派選票從過去流向國民民主黨，現在則部分轉向參政黨，自民黨不僅面臨年輕選票流失，也在保守基本盤動搖。雖然最終席次結果不如外界預期悲觀，但內部警訊已極為明顯。