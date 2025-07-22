林育先：柯再延押　小草助力抗罷

民眾黨屏東縣黨部主委林育先。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東7月22日電（記者 蔣繼平）大罷免首波投票7月26日登場。台灣民眾黨屏東縣黨部主委林育先接受中評社訪問表示，最後兩週進入藍綠對決態勢，防守方的藍營氣勢也有翻轉的現象，除了綠營、青鳥接連犯錯引起社會激憤，之前不表態的民眾黨支持者也紛紛表態，有如吹起一陣東風，因為藍綠動員基本盤後，中間選民就是關鍵，最後幾天就是催票投下不同意票。



林育先，義守大學資訊工程系管理組博士。曾任國民黨屏東縣黨部代理主委、書記長，2022年從藍營轉投白營，擔任民眾黨屏東縣黨部主委至今。



林育先表示，最後一週氛圍改變，第一，停職的新竹市長高虹安也是726投票，算是民眾黨縣市首長，不是衹有新竹的事，而是全黨的事。第二，前台北市副市長彭振聲妻子跳樓一事，引起全台關注。第三，前黨主席柯文哲再延押兩個月，又是司法打壓，支持者不捨柯文哲的遭遇。



另外，林育先表示，上週“立法院”三讀修正刑法部分條文，加重虐童刑責，但民進黨團在三讀時未投票。這反而激起民眾反彈，代表民進黨表面上支持，實際上卻沒行動，因黨而異，不是自己提的就不支持，讓人覺得很不可思議。反而讓大家更加注意執政黨在做什麼，因為民進黨變成正事不做，都在搞大罷免。



而且這一、兩周發生事情非常多，林育先表示，丹娜絲颱風釀南部災情，但南部縣市救災速度慢大家都看在眼底，賴清德勘災誇張的言行舉止也被看在眼底，譬如叫災民自己修屋頂，導致老人摔死。且遭毀的光電板後續處理效率，也看不出來，嘉義滯洪池就還在清。



林育先表示，青鳥的行為也引起社會反感，因為大罷免鬧到族群對立，譬如網路流傳青鳥數落老人家的影片，甚至有“救國不救災”的言論出現，都會引起民眾發現大罷免已經不是國民黨的事而已，已經是攸關“國家”政治安定社會安全的議題。



林育先表示，主要還有一點，黨主席、黨團總召黃國昌7月2日有寄黨員信表達立場，黃國昌從司法角度去論述，柯文哲還在看守所，檢察官筆錄逐字稿讓人覺得立場沒那麼公正，且賴清德要團結，但所作所為都是在分裂，社會也因大罷免對立到不可理喻，引起世代、族群之爭，根本不是在團結，每字每句讓民眾黨員看到都是感到切身之痛。目前有些在南部工作的民眾黨支持者，都已經在網路上PO買好票要回北部投票。