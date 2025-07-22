蔡東杰：石破茂已被推到懸崖邊　對美會更硬

中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月22日電（記者 張嘉文）針對日本參議員選舉結果，自民、公明兩黨聯盟失去參議院過半優勢、首相石破茂面臨黨內逼宮危機。中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰接受中評社訪問指出，石破茂如今已被推到懸崖邊緣，若留任後反而沒有什麼可以再失去，預料他在面對美國總統特朗普的關稅談判時，會採取更為強硬的立場。



至於日本如果對美國採強硬立場，是否會與中國關係更進一步的靠近，蔡東杰認為，短期內不太可能，從美國的角度來看，當前戰略目標仍是“各個擊破”，不容日本、中國、甚至歐盟有橫向聯合的空間。美方勢必在8月1日這波談判後持續施壓，“年底前應該還會有下一波”，即使表面達成協議，也不代表壓力結束，因為美國的經濟戰絕不僅限於關稅形式。



蔡東杰強調，石破茂在選舉期間已經展現強硬姿態，對美言辭激烈，在理性維護國家利益的前提下，日本原本的讓步空間就不大，加上美日之間的經貿與安保關係錯綜複雜，即使不願讓步，實際執行時也難免會面臨妥協壓力。



但如今選舉失利、身處執政“雙少數”困境的石破茂，形同被逼至政治懸崖，蔡東杰形容，“即便還沒掉下去，也已經站在邊緣了”，在這種情況下，石破茂將無需再為“穩定執政”妥協，反而會選擇強硬應對，試圖保住政治面子與歷史定位。



蔡東杰，政治大學政治學博士，現任中興大學人文社會科學前瞻研究中心主任、國際政治研究所終身特聘教授、當代中國研究中心主任、日韓總合研究中心主任等職，並擔任中華當代兩岸學術交流協會理事長等職。



日本20日舉行參議員選舉，自民黨與公明黨組成的執政聯盟獲得47席，未能跨越過半50席。自公執政聯盟如今在參眾2院都是少數，陷入“雙少數”困境。這是自上世紀的1955年以來，由自民黨領導的歷屆日本政府首例。