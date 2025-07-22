中評關注：罷免投票前夕賴蔡嫌隙再現？

蕭美琴日前與外媒對談，有提到罷免權，但言談之間比較像是在解釋罷免權，並非拉抬這次罷免。（照片：府方資料照） 中評社台北7月22日電（記者 黃筱筠）賴清德辦公室文職幕僚穿著軍裝現身漢光演習現場，甚至臉書發文提及“砍掉重練”等字句，引起熱議。英系跳腳“砍掉重練”說法，認為是在否定蔡任內防務政績。7月26日罷免投票日將近，蔡英文至今沒有公開表態挺罷免，加上賴辦主任發言，很可能讓賴蔡嫌隙再度擴大，難以凝聚罷免同意票。



蔡英文截至目前未對大罷免表態，日前網路曾傳出一則影片提到鼓勵投票等，但馬上被蔡英文辦公室否認，並且表明影片內容是2024大選時的催票影片，並非針對這次大罷免投票。而親近英系的高雄市長陳其邁日前同樣被問到，是否規劃到其他縣市宣傳大罷免，陳其邁表示雖然支持罷免，但以市政優先，同樣對大罷免持保留態度。



蕭美琴18日下午出席與台灣外國記者會（Taiwan Foreign Correspondents＇ Club）對話活動，府方21日特別發布新聞稿，將媒體提問整理好，其中蕭美琴對罷免權的說法是，罷免權就像選舉一樣，是“憲法”保障的公民權利，屬於蓬勃發展的民主制度中的一部分；她認為，捍衛這些基本權利非常重要，而擁有強健的民主制度，也有助於社會內部建立起更大的團結與凝聚力。



蕭美琴對罷免權詮釋也沒有直接說明支持這次大罷免的行動，比較單純像是在解釋罷免權。相較日前賴清德在民進黨全代會上宣示大罷免與公民同行，蔡英文還缺席全代會，英系對大罷免似乎都持保留態度，並未全力大催票。

