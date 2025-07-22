董智森：青鳥不顧南部死忠區災民　不寒而慄

媒體人董智森。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北7月22日電／丹娜絲颱風重創台灣南部，藍營批評黑熊學院忙著大罷免不救災，中國國民黨籍“立委”徐巧芯罷免案領銜人曹興誠喊“黑熊憑什麼去救災”引起議論。對此，媒體人董智森痛批，賴清德為搞大罷免鼓勵仇恨，青鳥置死忠區災民於不顧，愛什麼台灣？所以支持藍委的民眾愈來愈多，大家都覺得不寒而慄。



台灣南部是民進黨基本盤。



董智森21日在《大新聞大爆卦》節目表示，一個不算大的颱風、中颱進來，我們的政府救災，救到連民進黨籍“立委”陳亭妃都開罵了。所以看到這些人在幹嘛？看到台灣在幹嘛？這些人現在全力在搞大罷免，不管是民進黨民代或所謂青鳥，或什麼熊、什麼貓的，每天興致勃勃都在搞大罷免。



根據《中時新聞網》報導，董智森質疑，現在看到南部災民在受苦受難，請問你們這些人在哪裡？你不是愛台灣，要救台灣嗎？每個人在講愛台灣、要救台灣，眼前的災民都是我們台灣人的阿公阿嬤，你都不救了？還在搞那些大罷免，嘴巴在講那些好聽的，“想到這裡，真是不寒而慄！”



董智森提到，20日去幫藍委葉元之站台，人很多，大家都跑來說：董哥你講得真棒！他就問：你們怎麼都來了？大家都說：看到那個吐口水的，實在是不寒而慄，台灣人在幹嘛！我們阿公阿嬤都是很純朴的，怎麼有人今天碰到一個跟她素不相識的葉元之，會跑去吐他口水？



董智森指出，她對葉元之應該也沒什麼仇恨，可是為什麼會被激出來做這種動作？所以看到那些純朴的老百姓來挺葉元之，就很感動。大家都說：實在是看不過去了！做人做到這種地步？沒冤沒仇，奈欸安捏（怎會這樣）？“我就跟他講：那是賴清德做的。賴清德去鼓勵仇恨嘛！”



“沒有仇恨，你怎麼會去投票呢？”董智森強調，罷免就是要靠仇恨，所以民進黨仇恨動員，可是他們的眼睛沒有看到南部，他們自己的選民，台南、嘉義那些人都是投票給他們的，這些人連屋頂都沒有了，你要怎麼保護他？一個家庭沒有屋頂了，怎麼叫家？一個“國”，賴清德是專門在搞大罷免，要幹掉自己內部的人。自己的家人槍口不要對內，結果他就對內，還興致勃勃。



董智森表示，終於理解林國成為什麼要罵三字經，人民心裡有多不滿，多少怒？“你這種，望之不似人君，到底在做什麼？”