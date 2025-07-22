官方否認台關稅32%　趙少康嗆為何不敢說

戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北7月22日電／美國近期陸續公布各國關稅稅率，但台灣的稅率至今尚未公布。戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康21日爆料“得到消息”就是32%，但遭“行政院”反駁，台美談判本周有新一輪磋商，謠言無論基於個人商業或政治上的動機，都是不負責任、不可取。對此，趙少康也回擊，若認為32%關稅的說法錯誤，“行政院”為什麼不敢告訴民眾關稅稅率到底是多少？



綜合媒體報導，對於“行政院”的回覆，趙少康回應，若“行政院”認為32%關稅的說法錯誤，為什麼不敢告訴民眾關稅稅率到底是多少？《經濟學人》稱，半導體關稅可能會高到200%，為什麼“行政院”不回應？他並說，對於自己的質疑，李慧芝只用“謠言”、“非常不可取”等政治語言回應，不願意具體回答自己的質疑，甚至連國民黨“立委”張嘉郡在“立法院”的公開質詢，財經部門也未給予正面回應，逃避現實、故意拖延的意圖明顯。



趙少康21日陪同國民黨籍“立委”徐巧芯車隊掃街，針對關稅相關議題時質疑，關稅進度到底如何，為什麼不告訴民眾？他爆料，自己所得到的消息，台灣關稅稅率就是32%，“絕對不會太少”，並批評，民進黨政府想要稅率10%，是絕對不可能的。



對於趙少康的說法，“行政院”發言人李慧芝21日表示，台灣迄今並未收到美國對等關稅稅率的通知，而台美間本周也將有新一輪的磋商，這些謠言無論基於個人商業或政治上的動機，都是不負責任，也非常不可取。她並指出，不只台灣，包括印度、瑞士等國都尚未收到美國關稅信函，而目前台美雙方持續就對等關稅等經貿議題磋商溝通，未來如有談判相關資訊，將會向民眾說明與報告。



另外，美國在台協會（AIT）發言人21日下午回覆相關提問時表示，已注意到近期媒體報導引述消息人士宣稱關稅談判結果，談判目前仍在進行中，有關未來進度更新，建議以白宮、美國貿易代表署及台灣官員等官方消息來源所提供資訊為主。