嘉義新塭滯洪池如光電板墳場　藍要求速善後

“立院”衛環委員會多位藍綠委21日到新塭滯洪池會勘。(王育敏辦公室提供） 中評社嘉義7月22日電／丹娜絲颱風重創嘉義縣布袋新塭滯洪池的太陽能光電設施，5萬片光電板被吹走、毀損，甚至砸到民房，地方嘲諷整個地區如光電板墳場。“環境部”日前下通牒，限期兩周清除完畢，業者稱已清除近5千片，地方人士不滿善後處理進度。“立法院”衛環委員會朝野“立委”21日前往會堪，要求官方須加速處理。



“立法院”衛環委員會國民黨“立委”蘇清泉、王育敏、民進黨“立委”王正旭及國民黨“立委”翁曉玲、林倩綺，偕同“環境部”環境管理署、資源循環署官員21日前往嘉義縣布袋鎮新塭滯洪池實地勘查，關切日前颱風重創南部地區後，光電設施損壞情況。



“環境部長”彭啟明昨與中華職棒聯盟簽署合作備忘錄，並未南下會勘，僅“常務次長”沈志修到場，遭外界質疑“災民重要還是啦啦隊重要”？



中國國民黨籍“立委”王育敏王育敏指出，儘管風災已過去兩周，但滯洪池內仍可見大量破損光電板散落其間。不少光電板已經氧化變色，水面更泛著大量浮沫。他提出3項明確要求，包括要求業者加速廢棄光電板清運作業、呼籲相關單位同步進行病媒蚊監控與防治措施，以及全面評估水質安全，避免化學汙染。



國民黨“立委”蘇清泉也提及，新塭滯洪池號稱全台最大光電場，用不到5年即遭風災大量損壞，廠商一籌莫展。總數達15萬片的廢棄光電板如何回收善後，讓“經濟部”、“環境部”傷透腦筋，能否如期完成還有待瞭解。



加上光電板與廢棄物堆疊，淤積雨水、汙水，不僅影響水域環境，亦潛藏化學物質風險及登革熱病媒蚊滋生隱憂。



王育敏表示，滯洪池內堆積大量報廢光電板與建材，若不即時移除，恐影響水質，危害當地生態。加上電板凹槽縫隙堆積雨水與汙水，都可能成為登革熱病媒蚊的孳生溫床。一旦衍生登革熱疫病，恐對公共衛生構成第二波打擊。她要求“環境部”應盡速啟動滯洪池整體水質檢測作業，針對光電板破損是否釋放化學物質進行科學驗證與評估，確保災後復原過程中，不造成新的環境汙染或健康風險。