盧秀燕釋敬老福利超好康　鼓勵民眾設籍台中

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月22日電（記者 方敬為）國民黨籍台中市長盧秀燕今天宣布，台中市今年度重陽敬老禮金將在10月8日發放，提醒年滿65歲的長輩領取，之所以這麼早提醒，是因為若有外縣市的長輩有意設籍台中享有敬老福利，必須在今年9月8日前設籍，才符合請領資格，歡迎民眾設籍台中市，成為台中市民。



盧秀燕22日主持市政會議，特別提醒今年度長輩重陽敬老禮金，將在10月8日發放。發放對象包括65歲以上長者以及55歲以上原住民，每人可領取新台幣1萬至2萬元不等，依對象年齡有所不同。



盧秀燕說，今年可領取重陽敬老禮金的對象，預計超過48萬人，台中市全台人口第二大城，相當重視老年人社會福利，大家可能覺得奇怪，今年10月份才要發放，為何7月底就要提醒，因為如果長輩要符合請領資格，戶口必須在今年9月8日以前設籍台中，才能夠領取台中市的敬老重陽金。



盧秀燕歡迎大家設籍台中，她並宣傳，台中市還有獨步六都的敬老福利，如果民眾設籍台中市年齡並超過100歲，除了每年可以請領新台幣1萬元重陽禮金，每個月還能額外領取6000元敬老津貼，這是台中市對於百歲以上人瑞的照顧福利，現在每個月領取敬老津貼的長輩共有355人，越長壽領越多，鼓勵大家活到老、健康到老。