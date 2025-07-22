陳佩琪再喊柯有投票權　手銬腳鐐戒護都遵守

陳佩琪說，柯文哲有投票的權利，會依照規定申請。（照片：陳佩琪臉書） 中評社台北7月22日電／24席中國國民黨籍“立委”、停職中的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投票。台灣民眾黨前黨主席柯文哲妻子陳佩琪20日表示，將透過律師幫忙柯文哲申請行使公民投票權，希望能一起投下反罷免票。陳佩琪21日在臉書發文指出，柯文哲沒有被褫奪公權，所以當天有出來投票的權利，且會依照規定申請，請北所看要如何戒護投票，“我們會遵守規定”。



台北地方法院合議庭昨日裁定柯文哲及北市議員應曉薇8月2日起延長羈押2月，並禁止接見、通信。可抗告。柯文哲已遭押逾10個月。



陳佩琪表示，不知柯文哲投票通知單是由什麼單位寄發，但這個不重要，重要的是柯沒被褫奪公權，所以當天有出來投票的權利，所以會依照規定申請，倘若申請到了，就請北院決定如何戒護投票，“看要幾十個人戒護、要戴頸圈、手銬、腳鐐都沒問題，我們會遵守規定”。



陳佩琪指出，“快一年了，司法對我們的壓迫，無窮無盡。”這一年柯文哲不能親自照顧病危的父親，告別式也不能全程參加，自己生病無法及時治療，結果上周檢察官卻說“柯文哲壓迫司法，所以要繼續羈押他”，當下聽了嚇一大跳，一再確認自己沒聽錯，“我們壓迫司法，而不是司法壓迫我們？”



陳佩琪最後也說，“期待周六和先生（柯文哲）一起去投票。”