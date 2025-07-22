美對台關稅未揭曉　游淑慧分析2項謀略

游淑慧問綠委王定宇，日本、韓國、越南的關稅結果都已揭曉，First Four的台灣被放鴿子了嗎？（游淑慧台北市議員臉書） 中評社台北7月22日電／美對台關稅稅率至今未公布，中國國民黨籍台北市議員游淑慧分析可能原因有二個：第一，美國拖著讓台灣急，等台灣還會送上什麼禮物。第二，可能是“民進黨拖著不敢講”，不敢在大罷免前公布，稱還在努力爭取。



游淑慧21日在臉書發文表示，台美關稅談判的謎題，兩個半月前，我們偉大的“立委”們跑到美國。當時的團長、民進黨“立委”王定宇說嘴：透過相關管道確認，台灣是首輪談判的四個國家“First Four“之一，和日本、韓國及越南，被美方列為最優先談判的順序。現在日本、韓國、越南的關稅結果都已揭曉，First Four的台灣被放鴿子了嗎？王大“立委”要不要出來說明？中美都談好了，台美first到哪？



游淑慧分析，台灣的關稅談判結果一直沒有揭曉，可能原因有二：第一，美國拖著讓台灣著急。等台灣還會送上什麼禮物，畢竟之前都還沒開始談判，民進黨就一廂情願獻上禮物。美國再拖說不定還有禮物。第二，可能是民進黨拖著不敢講。有人猜測或許政府已經收到“那封信”。但因為條件不好，不敢在大罷免前公布，所以稱還在努力爭取。



游淑慧認為，關稅談判絕對不是衹有最後那個稅率。在這之前，台灣已經退讓很多，匯率升值、台積電赴美、投資美國承諾、對美採購增加等很多很多。游嘆息，這些是台灣的誠意，也是台灣人的財富。