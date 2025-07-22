綠委諷站高鐵是擺拍　盧秀燕笑著不回應

台中市長盧秀燕20日被民眾目擊，站著搭高鐵回台中。（照片：我是中壢人臉書） 中評社台中7月22日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕20日深夜被民眾目擊站著搭乘高鐵從北部返回台中，稱讚“親民”。盧秀燕21日證實，因自由座車廂沒位置，才站著回台中。但民進黨“立委”王義川根據照片景物判斷，該位置是商務車廂間，質疑盧秀燕是“擺拍”。媒體今天上午欲採訪盧秀燕，但新聞局未安排受訪，盧秀燕見到媒體，笑而不語，直接進到市政廳主持市政會議。



盧秀燕近日積極北上掃街輔選反罷免，20日晚間因為行程錯過班次，選擇站著搭高鐵，被民眾直擊她手提行李、靠枕與保溫杯站在車廂角落看手機，“媽媽味”十分親民。盧秀燕21日回應，因行程錯過班次，隨機應變也要回台中，還說自己平常一站就是8小時，有訓練過，從桃園回台中只要3、40分鐘，“小case”。



不過，照片迅速引來質疑，包括綠委王義川等人指出，該照片拍攝地點應是高鐵第6與第7節車廂的銜接處，其中紅圈標示為商務艙服勤員室，是列車販售推車及商品儲放處，該處並非自由座，也禁止乘客逗留站立，質疑盧秀燕根本是“擺拍”。



盧秀燕22日上午主持市政會議前，媒體欲採訪其回應，但新聞局未安排市長受訪，盧秀燕向媒體打招呼後，直接進入市政廳主持會議。