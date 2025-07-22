童子賢挺核三與罷免搞投機？吳思瑤：台灣多元

和碩董事長童子賢挺罷免藍委傅崐萁，今日與花蓮縣議會議長張峻一起掃街。（照片：罷團提供） 中評社台北7月22日電（記者 黃筱筠）擔任氣候變遷委員會副召集人的和碩科技董事長童子賢表態支持罷免中國國民黨籍花蓮“立委”傅崐萁，今天也到花蓮與無黨籍花蓮縣議會議長張峻一起車隊掃街，有深綠支持者認為童是投機商人。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤說，台灣民主多元，對於能源有不同主張，抱持不同看法，但是對於“國會”撥亂反正，大家有志一同，多數台灣人願意站一起，這是台灣可貴民主。



吳思瑤說，童子賢擔任8月23日核三重啟公投正方代表，又身兼府氣候變遷委員會副召集人，這代表賴清德廣邀不同立場的人在氣候變遷與能源議題，不會淪為一言堂。看到賴清德用心，不會只跟意見相同站一起，我們在能源議題上有需要對話，但是對於罷免藍委都有志一同。



和碩董事長童子賢今天親自到花蓮支持罷免傅崐萁有助於罷免嗎？吳思瑤說，看到越來越多正義之聲，大家感到無比振奮。前全聯總裁徐重仁也表達支持大罷免，現在又看到童子賢也回到故鄉，跟張議長掃街要讓傅崐萁離開花蓮，要讓花蓮政治變成良善之地，不再持續黑暗。



她說，童子賢本身花蓮人，呼籲花蓮民眾罷免傅崐萁，這是企業界鮮少為政治議題表態，他們不問黨派，不分顏色要搶救民主，謝謝童子賢董事長，他人生第一次車掃，為什麼大企業家要站出來，就是要告訴花蓮人，傅崐萁，該滾了。