朱立倫：對美關稅談判已犧牲哪些產業要說

國民黨主席朱立倫接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月22日電（記者 張嘉文）美國對台關稅稅率遲未公布，昨傳出早確定維持32%，“賴政府”要扣到726罷免投票後再公布，但“賴政府”與美國在台協會（AIT）對此都澄清尚在談判中。中國國民黨主席朱立倫今對此表示，目前都還在協商中，對最後稅率不去揣測，希望過程當中不要變成完全的黑箱。



但朱立倫質疑，過去在任何關稅談判時，若有不透明地方都受到民意非常大反彈，那為何這次對美關稅，從頭到尾要把它當作最高機密一樣？至少要透露談判過程“我方”已經讓了哪些事情、已經可能會犧牲的是哪些產業。



朱立倫今天早上陪同國民黨台北市“立委”王鴻薇車隊掃街，他接受媒體訪問時作出以上表示。



前中廣董事長趙少康昨日搶先公布美國對台的關稅稅率，“我得到的消息就是32%！”但美國在台協會後續澄清說，目前談判仍在進行中，“行政院”則稱台灣迄今未收到關稅通知。



朱立倫今天被問到關稅議題時表示，這對台灣來說是很嚴重的事情，前台大校長管中閔跟民眾黨的學者專家昨日召開記者會公布數據，若關稅超過20%對產業影響很巨大，其實超過10%對企業就是很嚴峻的挑戰，政府一定要盡最大努力去爭取到最好的關稅，但如果中間過程是黑箱，最後開牌時，造成產業損失，一定會引民眾反彈。



對於關稅稅率數字，朱立倫說，一切還在協商當中，自己不去揣測，但希望過程中不要黑箱，至少要把談判過程中，讓出了那些、可能會犧牲那些產業告訴人民，如果都不透露，翻牌時產業損失是民眾無法接受的。