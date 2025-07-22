王育敏、張啟楷佈局嘉義縣市長　提案求表現

藍委王育敏進行提案說明。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月22日電（記者 黃筱筠）“立法院”朝野忙著對決罷免案，就算延會到8月31日案子也不多，今天院會半小時就結束。有意參選嘉義縣長的中國國民黨“立委”王育敏，與表態要角逐嘉義市長的台灣民眾黨“立委”張啟楷都有提出案子。王育敏關注南部救災進度與補助，張啟楷則談關稅談判，兩案都逕付二讀交付朝野協商。



美國對全球各國祭出的新關稅措施預計8月1日生效，但美國對台關稅稅率尚未公布。張啟楷在提案說明時表示，台美關稅談判已進入最後深水區，但談判過程中，相關產業、“立法院”都被排除在外。



他說，2014年時任台南市長賴清德曾批評“馬政府服貿談判黑箱、有獨裁心態”，這些批評言猶在耳，但這次台美關稅談判，“賴政府”卻變本加厲，甚至連衝擊影響評估也衹有薄薄幾張紙。



張啟楷指出，民眾黨團正式提案，邀請“行政院長”率領相關“部會”首長，就台美關稅談判內容與衝擊影響評估，於1個月內進行專案報告並備質詢，並盼院會做成決議。



王育敏提案說明提及，希望政府對於受災農民可以免息貸款，認定要從寬，要從現在貸款半年延長為一年，幫助青農。對於工廠的補償方案都還沒也出來，希望儘快有補助方案出來。



王育敏說，對於光電業者在這次風災過後，應該要儘速清理完畢，讓環境儘快還原面貌。這次風災對於嘉義與台南地區非常嚴重，但是沒有看到“行政院”指揮官進到災區進行督導災後重建工作。第一線單打獨鬥，希望“政院”要找出指揮官，重建改緊落實。



民眾黨團提案表示，自美國特朗普政府4月2日公布陸續對各貿易國課徵對等關稅以來，經貿辦談判團隊與美方已歷經二輪實體會談，政府對談判內容仍語焉不詳，無論談判進程、爭點與風險評估，民眾與“國會”均一無所知，僅能獲得“會談坦誠且融洽”、“取得建設性進展”等毫無實質內容的空泛回應。