不准喊告急？藍委王鴻薇車隊掃街打搶救牌

藍委王鴻薇掃街車隊掛著“苦戰！搶救！別讓遺憾發生”的告急黑白看板。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月22日電（記者 張嘉文）“中選會主委”李進勇日前稱罷免投票前喊“告急”恐有違規之虞，引發爭議。面對罷免的中國國民黨“立法院”黨團書記長、台北市“立委”王鴻薇本周進行密集的車隊掃街，希望讓支持者在本周六出門投下不同意罷免票，其掃街車隊就掛上“苦戰！搶救！別讓遺憾發生”的告急黑白看板，王今天在掃街前對此笑稱“我沒說告急，用搶救總可以吧！”



王鴻薇今天早上邀請國民黨主席朱立倫陪同她進行車隊掃街，一行人在台北市中山區公所前集合，先接受媒體聯訪後，朱陪著王上車進行掃街拜票，兩人都分別帶著無線麥克風，沿路向王的選區民眾問好、拜票，希望他們本周六能出門投下不同意罷免票，整個過程和去年大選最後衝刺期間無兩樣，等於是在重新選舉。



眾人在車掃前，有民眾路過嗆聲說“下架舔共‘立委’！”，但也有路過的遊覽車上許多民眾向朱立倫和王鴻薇熱情揮手打招呼。對此，王鴻薇向媒體說“我們尊重每個人的意見，但更多人支持不同意罷免”。



而繼全聯前總裁徐重仁發聲挺罷免後，和碩科技董事長童子賢也表態支持罷免國民黨花蓮“立委”傅崐萁，王鴻薇則說“我們也有好多百工百業也在挺不同意罷免。”