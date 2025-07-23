晏揚清：關稅若太高　美好夢幻就成泡影

台灣工黨主席、退休義守大學副教授晏揚清。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月23日電（記者 蔣繼平）美國今尚未公布台灣關稅稅率。台灣工黨主席、義守大學退休副教授晏揚清接受中評社訪問指出，他覺得是台灣這邊在拖延，因為美國無所謂，是台灣要去求美國，不是美國要來求台灣。民進黨政府塑造的美好泡泡被搓破成為泡影，最後真心換絕情，也不敢輕易宣布要大量增購美債，龐大輿論壓力影響大罷免投票結果。



晏揚清，台灣師範大學三民主義研究所教育碩士與法學博士。曾任義守大學通識教育中心、財務金融與管理系副教授。前高雄市兩岸和平發展促進協會理事長。



晏揚清表示，首先台灣作為美國最重要的貿易夥伴之一，也持有美國相當大的美債比例，且對美國的出超又那麼高，台灣沒有可能說會被壓在最後才公布關稅。從前面各國關稅談判結果看起來，前面20個國家都是和美國貿易量相當大的國家，沒有公布的就是非洲、中南美洲，這些對美國來講是無關緊要的。



晏揚清表示，所以他認為，台灣的關稅談判是老早定案，只是台灣在爭取做最後的努力，能夠再談下來。當然最重要的，民進黨政府打算在大罷免投票前不要公布，主要還是考量到政治，如果一旦公布台灣的稅率超過20%，那可能民進黨在過去一段時間的表現“被看破手腳”，其實沒有辦法讓美國真心誠意地來保護台灣。



晏揚清表示，因為民進黨政府一直抱著美國大腿，一直期盼美國可以幫助台灣。如果以這樣的情況看起來，顯然，如果民進黨政府沒有談到比較低的稅率，代表台灣對美國的工作是沒有任何的進展，美國其實不像民進黨政府所期望的一定會幫台灣的忙。



晏揚清表示，那到底是多少稅率呢？現在有很多猜測。前中廣董事長趙少康講32%，“行政院長”卓榮泰馬上憤怒回批，說仍在談判。這顯然代表真有這麼一回事，那應該還是在最早的32%，台灣還沒有突破。如果要突破，台灣要付出更大的代價。那要付出什麼代價？美國總統特朗普認為台灣有那麼多外匯存底，那麼多錢，要多多購買美債，讓美國可以緩解自己的債務壓力。



晏揚清表示，所以，民進黨政府這邊如果一公布出來，可能台灣社會各界會產生龐大的輿論壓力，因為加上之前台積電赴美、又向美國購買這麼多軍火，結果“真心換絕情”，看出來就是民進黨政府全部就是在說謊，隨便講一講，最重要，可能就會影響到即將到來的大罷免投票。