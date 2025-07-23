美促日扮演台海角色　盧信吉：日謹慎以對

台灣明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月23日電（記者 方敬為）外傳美國五角大廈加強對日本施壓，要求說明台海衝突時的角色扮演。台灣明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉接受中評社訪問表示，日本期待在國際安全及戰略方面有影響力，因此對於美國在島鏈戰略的佈局上，願意合作，加上美日之間有安保條約，面對美國要求，日方會設法配合。但盧信吉提到，日本同時也明白獨自承擔東亞戰略的壓力龐大，所以在對中關係方面，同樣會加強經營，雙軌並行，謹慎以對。



盧信吉，中興大學國際政治研究所博士，曾任中興大學國際政治所助理教授、中興大學日韓總和研究中心研究員、中興大學當代中國研究中心副執行長。研究專長包括國際關係理論、地緣政治與國際安全、外交政策、國際政治與兩岸關係。



英國《金融時報》披露，美國正向日本與澳洲施壓，要求兩國釐清若台海爆發戰爭時所扮演的角色。該報導指出，五角大廈負責制定政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby）在與日澳官員的會談中積極推動此議題，儘管美方自己尚未對“保衛台灣”做出明確承諾。



盧信吉指出，該報導透露出，美國近年來在印太地區的戰略重心下移，試圖分擔第一島鏈的防衛壓力，並透過盟友體系強化對華制衡的趨勢，美國逐步調整在第一島鏈的軍力部署，向第二島鏈轉移，當然，此番作為有些人解讀是“後退”，有些人解讀是“強化多重島鏈戰略”，但無論如何，都將會導致美國在第一島鏈區域合作夥伴承受更大的戰略壓力。



盧信吉認為，在上述情勢下，美國以《美日安保條約》為核心，向日本提出加強台海戰略的角色扮演，日本會需要謹慎考量，客觀而言，美日安保條約自1951年簽署以來，已歷經多位日本首相與美國總統共同加深鞏固，目前仍是雙方在軍事合作關係上最堅固的基石，因此日本在配合美國的要求方面，顧慮的程度不會太高，因為既然有美國的防衛體系支撐，日本在加強台海戰略角色扮演上，也相對有底氣。



他說，日本方面無論政府及民眾也期待能夠在國際安全及戰略方面有影響力，日本仍然希望能夠是正常化國家，尤其在軍隊的運用上，所以近年在美國要求日本增加軍費分攤及責任分工時，日本政府也採取實際行動，2025財年日本防衛費和相關經費總計9.9兆日元，GDP占比上看1.8%。顯示日本確實也有意加強安全戰略話語權。

