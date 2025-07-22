台海空精準彈藥射擊8月登場　無人艇將亮相

天弓三型防空飛彈。（中評社 資料照） 中評社台北7月22日電／台灣軍方年度最重要飛彈射擊演訓“海空精準彈藥射擊”將在8月下旬登場。去年操演中包含首度曝光的“雄二E”、“陸劍二”、“劍翔無人機”以及第二度在境內射擊的空射AIM-120中程飛彈。外界好奇，今年是否會發射“雄三增程飛彈”?但確定的是，中科院研發的“快奇攻擊無人艇”將會首度亮相。



綜合台媒報導，根據台軍方公布的海空精準彈藥射擊操演射擊通報顯示，軍方於屏東九鵬基地以東劃設二塊操演區，其中一塊延伸至綠島、蘭嶼以東海域，距離海岸線160公里。除了各式飛彈有機會亮相外，中科院“快奇”攻擊型無人艇也可望展現性能，爭取後續量產契機。



除此之外，傳部分具備攻擊能力的無人機也可望在此次操演驗證，美軍印太司令帕帕羅上將（Samuel Paparo）提倡“地獄景象”（hellscape）概念的關鍵裝備。帕帕羅主張將大量無人載具部署於台灣海峽，嚇阻中國大陸解放軍攻台。他今年4月於美國國會表示，台灣所從事的相關投資，與美國的方向一致。



台軍方近年採購數型攸關形塑“地獄景象”的攻擊型無人機，例如，中科院自行研製的“勁蜂”攻擊型無人機（原稱“巡飛彈一型”），已通過海軍的作戰測評，並將納入明年度預算之中採購；台灣對美採購的“彈簧刀300”、“Altius 600M-V”兩型攻擊無人機，則預計自今年起開始交付，但尚未正式公開亮相。



據透露，今年的亮點，將是中科院研製的快奇攻擊無人艇，將參加8月於九鵬基地舉行的海空軍精準彈藥射擊操演，實測攻擊靶船。



目前快奇無人艇從6月起，就在蘇澳港進行密集多次進行測評，8月底的操演，將是在民眾眼前實際展現成果，如順利，可望由海軍在明年度起建案並沁行量產。