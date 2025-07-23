黃健庭：藍遇到最大困難　支持者不知要投票

國民黨秘書長黃健庭接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月23日電（記者 張穎齊）24名中國國民黨籍“立委”、新竹市長高虹安大罷免案將於26日投開票。中國國民黨秘書長黃健庭接受中評社專訪表示，國民黨現在遇到最大的困難不是民進黨與罷免團體的進攻，而是反對民進黨的人與國民黨支持者，很多人還不知道26日要出門投下不同意罷免票，這一直都是國民黨不斷強調的當務之急，否則恐怕真的讓民進黨得逞。



黃健庭表示，投開票日將屆，第一波是24名藍委，第二波5名藍委則在8月23日，而這些要被罷免的藍委們，以及國民黨中央，共同最擔心的當務之急，就是反對民進黨的朋友及國民黨的支持者，不知道26日要出門投不同意罷免票，一直出現支持者說“我們會支持你們、反對民進黨，所以當天不會出門投票”，22日更發生藍委葉元之的新北市板橋區選民，將投票通知單撕掉。



黃健庭，出生於台東，美國聖克拉拉大學企管碩士，歷任台東縣長、“立委”、“國大代表”、台東農產公司董事長、華信證券投顧公司總經理、美國BBK資產管理公司副總經理等。自2021年接國民黨主席朱立倫的黨秘書長迄今。



黃健庭說，國民黨現在很擔心，若不出門去投不同意票，其實也在等同幫助了罷團，因民進黨修得這次適用的《選舉罷免法》版本門檻是低得離譜，25%選民就能罷免掉大選得票率過半的藍委。比方2024全台第二高票的台中市藍委黃健豪，得票高達13.4萬，結果這次只要9萬票就能罷免掉，每位藍委都很焦慮。



黃健庭對中評社說，因此國民黨這段時間，大小造勢、文宣，都是催大家當天出門投票，因在去年10月國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案，也還是發生選民搞不清楚要去投。近來也還有發生通知單被鄰長壓在桌上還沒發給里民。國民黨沒資源，又面臨罷團鋪天蓋地、幾乎花不完的文宣經費，實在嚇死人，都不知道錢從哪來？所謂罷團志工也都有領薪水，所以希望25日凱達格蘭大道選前之夜大造勢把氣勢拉起來，26日都出門投票。



針對藍白合共抗大惡罷是否發酵？已爭取到台灣民眾黨支持者？黃健庭說，國民黨及藍委們，現在不管大小造勢場合，都會邀民眾黨主席黃國昌等白營人士助講，民眾黨的活動、藍委也會參加。目前收到的消息，25日選前之夜網紅“館長”陳之漢確定會來，黃國昌也邀了，相信藍白都是共抗大惡罷，否則若讓民進黨大惡罷詭計得逞、過半獨大，那民眾黨8席不分區“立委”恐怕也將在“立法院”起不了作用。