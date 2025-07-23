黃健庭：兩岸市場無法脫鉤　黃仁勳說得對

國民黨秘書長黃健庭接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月23日電（記者 張穎齊）針對台美關稅談判結果遲未揭曉，中國國民黨秘書長黃健庭接受中評社訪問表示，他合理懷疑關稅談判結果已出爐，只是被壓下來，是否黑箱作業？民進黨政府現在押寶美國、與中國大陸脫鉤，有想過經濟民生的後果嗎？



針對外傳美國對台灣維持32%對等關稅，以及“行政院副院長”鄭麗君4度赴美談判，黃健庭表示，官方都沒給人民太多資訊，因此他合理懷疑過程是黑箱作業，民進黨面對2014年太陽花學運抗議服貿、貨貿黑箱，跟現在的行徑，永遠是雙重標準。



黃健庭，出生於台東，美國聖克拉拉大學企管碩士，歷任台東縣長、“立委”、“國大代表”、台東農產公司董事長、華信證券投顧公司總經理、美國BBK資產管理公司副總經理等。自2021年接國民黨主席朱立倫的黨秘書長迄今。



黃健庭表示，美國已公佈許多國家的關稅稅率，包括亞洲的日韓等，民進黨政府是不是將結果壓下來了？國民黨當然希望最終能談到很好的稅率，但他要提醒一點，不管最後公佈的稅率是多少，實際上新台幣上半年已升值幅度達13、14%，若再加上只算20%的關稅，那就是30幾%的關稅了，政府有沒有準備迎來這樣的結局？



黃健庭向中評社說，台積電將去美國了，台積電3月宣布的不只是3座晶圓廠過去而已，還包括2座封裝測試廠、1個研發中心，共達1650億美元，因此是整個產業鏈都過去美國了，台灣的未來將出現空洞化危機。



輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳20日在北京受訪談論對中國供應鏈的觀察、AI技術未來與輝達在美中競爭下的角色。他表示，全球供應鏈是相互緊密的，不會脫鉤，而美中之間能夠找到競爭與合作平衡共存的方式。