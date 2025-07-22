亞洲資產管理中心高雄專區　競爭香港新加坡

“亞洲資產管理中心高雄專區”22日舉行聯合揭牌典禮，民進黨籍高雄市長陳其邁、“金管會主委”彭金隆一同合影。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月22日電（記者 蔣繼平）“亞洲資產管理中心高雄專區”22日舉行聯合揭牌典禮，台灣近50家大型金融業者到場，該專區由“金管會”與高雄市政府共同推動，目前“金管會”已核准23家金融業者提供跨境金融服務，與國際金融市場對接，並視香港、新加坡為競爭對手。



目前共有23家業者核准進駐高雄專區，包括14家銀行、6家證券投資信託公司、3家保險公司。“金管會主委”彭金隆上台喊“高雄就可以，何必飛一趟新加坡！”民進黨籍高雄市長陳其邁也盼平衡南北金融發展。



“亞洲資產管理中心高雄專區聯合揭牌典禮”22日下午在高雄展覽館305會議室舉行，現場近50家大型商業銀行、保險、券商及投信投顧等業者到場，由民進黨籍高雄市長陳其邁頒發亞洲資產管理中心高雄專區啟動證牌，“金管會主委”彭金隆核發專區營業據點試辦業務許可證。



綠委賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、李柏毅、黃捷，還有民進黨籍高雄市議長康裕成，以及民進黨籍高雄市議員林智鴻、邱俊憲、湯詠瑜等人也出席力挺。



兆豐銀行、華南銀行、第一商業銀行、合作金庫銀行、國泰世華銀行、元大銀行、匯豐、台北富邦銀行、中國信託銀行、玉山銀行、渣打銀行、UBS、保德信投資、聯博投信、富達、富蘭克林、富盛證券投資顧問、霸菱、南山人壽、富邦人壽等均上台領取啟動證牌及專區營業據點試辦業務許可證。



“亞洲資產管理中心高雄專區”由高雄市政府與“金管會”合作推動，自去年12月合作啟動儀式至今，已有54家金融機構與市府簽署MOU，目前“金管會”也已核准23家申請的金融業者，並於7月起陸續啟用營運。



該專區也是全台首座資產管理中心，高雄將扮演台灣與國際金融市場對接的門戶城市。高雄市政府也將和“金管會”合作，推動法規鬆綁、強化資本市場、活絡金融投資，共同為留才引資努力。

