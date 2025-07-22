雞農抱怨大罷免前不能漲蛋價　台官方否認

傳民進黨政府為大罷免投票延後調漲蛋價，台官方鄭重否認。（中評社 資料照） 中評社台北7月22日電／丹娜絲颱風重創南台灣，嘉義、台南多處傳統養雞場遭強風吹毀，雞蛋供應量大減，雞農原本預期這周蛋價會上漲，但26日是大罷免投票，據傳民進黨考量大罷免選情，要求延後調漲，犧牲基層農民利益，雞農直言無法接受。台“農業部”及台北市蛋商公會都予以駁斥，並表示蛋價是由蛋商及蛋農依產銷狀況協定。



蛋價近期連續上漲，上周產地價漲至每台斤新台幣28.5元、批發價每台斤38元，台北市蛋商公會日前決定，這周的蛋價不變動。



綜合台媒報導，養雞協會副理事長林漢章指出，受風災影響，蛋雞折損至少400萬隻，目前每台斤蛋價為28.5元，勉強與產地價打平，沒有不漲價的理由。他也怒斥，北市蛋商公會主導的報價制度長期不合理，價差與紅盤價制度使蛋農年年獲益受損。



也有南部雞農批評，蛋價長期低迷超過1年，農民承受沉重壓力，如今又遭天災打擊，卻還要被政治干預，令人失望。原本預計27日蛋價將調漲因應，但據瞭解，政府考量大罷免選情，要求延後調漲決策。



針對部份媒體報導，“政府為了大罷免干預蛋價”，“農業部”今天發布新聞稿嚴正表示，蛋價漲跌長期是由蛋商及蛋農依產銷狀況協定，“農業部”尊重雙方協商結果，不可能因政治因素干預雞蛋價格。“農業部”強調，風災過後，政府最重要的任務是儘快協助農民復耕、復建，請有心人士不要藉此散播不實訊息。



台北市是全台蛋品流通量最大的地方，台北市蛋商公會參考飼料成本、庫存、天氣等因素後，提出的雞蛋報價具指標性，各縣市通常會參考。