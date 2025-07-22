台南四大月老廟單身聯誼　有高額婚姻獎勵金

今年四大月老廟舉辦單身聯誼。左起，醋矸月老、拐杖月老、緣粉月老及闊嘴月老。（台南市政府提供） 中評社台南7月22日電／台南四大月老廟今天宣布8月24日開辦單身聯誼活動，預定招募80名男性及60名女性。即日起接受網路報名直到7月31日，再以抽籤決定正取、備取名單，8月6日起陸續通知錄取者。



台南市政府民政局長姜淋煌今天在祀典大天后宮宣傳記者會、邀請設籍或任職於台南單身男女報名參加“2025府城覓良緣～四大月老一線牽”單身聯誼活動，促成美好姻緣。



姜淋煌指出，今年四大月老廟單身聯誼，巧妙融合月老神職特色。大天后宮“緣粉月老”掌管緣粉，幫助信眾求得好姻緣；武廟“拐杖月老”斬斷爛桃花；興濟宮“闊嘴月老”擅長說媒；重慶寺“醋矸月老”幫助信眾修復感情。



今年主辦單位加碼推出“府城四大月老123增緣添好孕專案”，高額的紅包禮金三重送，要幫助單身男女勇敢踏入婚姻，生兒育女。有結婚禮金新台幣1萬元，生育補助2萬元，新生兒滿3周歲，再加碼補助3萬元。



這場單身聯誼活動由祀典大天后宮、祀典武廟、大觀音亭暨祀典興濟宮、重慶寺聯合舉辦，地點在台南大員皇冠假日酒店。



活動當日安排豐盛Buffet午宴與主題互動環節，讓參加者在輕鬆氛圍中自然認識彼此。此外，現場還設有多項好禮抽獎與投票獎項，包括“人氣配對票選”、“紳士淑女服儀獎”、“配對成功禮”等，讓參與者不只獲得緣分，更有機會帶走實質好禮。