亞資中心來了　陳其邁：高雄是無敵艦隊

“亞洲資產管理中心高雄專區”22日舉行聯合揭牌典禮，民進黨籍高雄市長陳其邁致詞。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月22日電（記者 蔣繼平）亞洲資產管理中心高雄專區7月正式營運，22日下午由高雄市長陳其邁與“金管會主委”彭金隆共同揭牌。目前共有23家業者核准進駐，包括14家銀行、6家證券投資信托公司、3家保險公司。代表高雄城市轉型邁入跨境金融服務的一大步。



陳其邁也說，市府會和“金管會”、金融業者共同打造“台灣高雄的聯合艦隊”，全力配合“中央”來打國際杯，他還形容高雄是無敵艦隊，今天就是捲起袖子，快樂出航，展開新的旅程。



民進黨籍高雄市長陳其邁致詞時談到亞資中心的過往及未來期許，還提“演唱會經濟”為例，強調“競爭對手從來就不是台北”，而是香港、新加坡等亞洲主要資本市場。爭取市長初選的綠委賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩上台時也紛紛附和高雄發展願景。



“亞洲資產管理中心高雄專區聯合揭牌典禮”22日下午在高雄展覽館305會議室舉行，現場近50家大型商業銀行、保險、券商及投信投顧等業者到場，由民進黨籍高雄市長陳其邁頒發亞洲資產管理中心高雄專區啓動證牌，“金管會主委”彭金隆核發專區營業據點試辦業務許可證。綠委賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、李柏毅、黃捷，民進黨籍高雄市議長康裕成，以及民進黨籍高雄市議員林智鴻、邱俊憲、湯咏瑜等人也出席力挺。



陳其邁致詞提到，高雄這幾年變很多，從一開始不被看好，被稱文化沙漠，蛻變很多。他也舉“演唱會經濟”為例，很多人問他台北大巨蛋蓋好怕不怕被競爭，他認為高雄已經成功吸引許多海外的粉絲來台追星，“競爭對手從來就不是台北”，這次高雄專區成立也一樣，競爭對手是新加坡、香港等亞洲主要資本市場，且是既競爭又合作的關系。

