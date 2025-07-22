罷免投票前　全台大掃黑查緝177個幫派組織

台警政署。（中評社 資料照） 中評社台北7月22日電／7月26日罷免投票進入倒數，台“警政署”刑事局今日表示，為防杜黑道介入投票相關活動，7月實施全台同步掃黑專案，共查緝177個幫派組織、1053名嫌犯，成果斐然，展現政府護民主、守治安決心。



刑事局反黑科今天發布新聞稿表示，部分縣市罷免投票日在即，多場集會遊行及宣講造勢活動密集舉行，為加強掃蕩黑幫組織犯罪，積極防杜黑道介入投票相關活動，特別聯合台灣高等檢察署自7日起至18日止，實施全台同步掃黑行動專案，溯源偵破相關犯罪案件。



同時，也鎖定竹聯幫各堂口等活躍擴張幫派組合，以及隱身特定政黨的幫派犯嫌強力檢肅，加以擴大掃蕩幫派賴以維生的行業處所、聚焦打擊關聯份子、查扣不法利得，以直搗幫派金脈做法、徹底斬斷犯罪資本。



刑事局說，專案期間共查緝幫派犯罪組織177個、犯嫌1053人、查扣不法金流達新台幣6294萬餘元，成果斐然，為近年成果最豐碩行動，展現政府護民主、守治安的決心。



此外，本次專案行動共動員全台警力9173人次，查緝竹聯幫、天道盟、四海幫、太陽聯盟、三光幫、北聯幫、四崁幫各堂口分會，和其他暴力犯罪組合等重要幫派幹部與成員，並包含隱身特定政黨的幫派犯嫌2人。



刑事局提到，另外還掃蕩幫派犯罪組織所圍事經營與經常活動處所等共計2634處，切斷不法份子營生根本。



其中，查扣大額不法金流都和詐欺犯罪有關，包含查扣房產2處（市價約2200萬餘元）、虛擬貨幣（含USDT泰達幣、ETH以太幣及Bitcoin比特幣）25萬餘顆（市值共約1100萬餘元）。



由於“安樂之友會”王姓會長於4至5月間，於新北市永和區和罷團成員起衝突，涉嫌違反個人資料保護法、刑法恐嚇及傷害等罪，於專案期間7月17日遭刑事局執行搜索行動，帶案偵辦。



刑事局表示，“警政署”秉持保障合法、取締非法，全力查察、嚴正究辦的堅定立場，積極防杜不法介入投票相關活動，並建立聯繫管道，加強各方合法訴諸意見團體的安全維護，絕不容許侵害事件發生。



另外，針對危害治安的幫派組織，也持續實施不間斷有計劃的打擊作為，定將其斬草除根。