海巡赴陸管制如戒嚴？台官方：風險遽升

台“海巡署”。（中評社 資料照） 中評社台北7月22日電／媒體報導，有海巡人員爆料稱赴中國大陸禁令加嚴，質疑全面列管“接近戒嚴”。台“海巡署”今天回應表示，中國大陸持續灰色進入，通盤檢討赴陸申請管理機制，符合當前“國安”情勢並兼顧人員“出國”權益，但如探親、探病、奔喪、因公或轉機，得檢附相關佐證資料，報送“內政部”審查許可後，仍得進入中國大陸地區。



網媒《知新聞》今天報導表示，近來“海洋委員會”“海巡署”針對海巡人員赴陸禁令加嚴，有海巡人員爆料，指過去僅限“涉密、涉安”人員禁止赴陸觀光，但海巡內部近期下令，除“涉密、涉安”，其餘人員皆列為“涉兩岸人員”，質疑“接近戒嚴時期”。



對此，“海巡署”22日透過新聞稿回應表示，今年6月23日前，僅列管部分人員赴陸事宜，但考量中共灰色進入日益嚴重，為應當前“國安”情勢需要，兼顧人員出境權益，所以依兩岸人民關係條例第9條第4項第2款及第4款規定，增列“從事涉及“國家安全”、利益或機密業務之人員”，但不包含士兵及一般工友職務人員。同時，配合修正“海巡署”及所屬機關（構）人員申請‘出國’作業要點”。



“海巡署”說，依兩岸人民關係條例列管人員，現職及退離職未滿3年者，進入中國大陸地區應經申請，符合“台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法”第6條第1項第1款至第5款者，如探親、探病、奔喪、因公或轉機，得檢附相關佐證資料，向服務機關申請，並由政風單位初審，報送“內政部”審查許可後，仍得進入中國大陸地區。



“海巡署”表示，另外，海巡機關士兵及一般工友職務人員，則依“簡任第十職等及警監四階以下未涉及“國家安全”利益或機密之公務員及警察人員赴大陸地區作業要點”規定，由機關依上述事由審核赴陸申請，但退離後即解除管制。



“海巡署”強調，中國大陸持續透過心理戰、輿論戰及法律戰等灰色進入，試圖滲透台灣“國安”防線，“國安”風險遽升，海巡負責維護海防安全，已成為中國大陸情蒐的重點目標，且從近期破獲之洩密案件可知，中國大陸全面吸收海巡人員及情資，已無職務高低或涉密程度之差別。



“海巡署”說，通盤檢討赴中申請管理機制，符合當前“國安”情勢需要，也兼顧人員出境權益。