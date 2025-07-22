台北故宮南院國寶展登場　走進忽必烈的時代

台北故宮南院“忽必烈和他的時代”人氣國寶展，以〈元世祖〉與〈元世祖后〉國寶級肖像為中心展開。（照片：故宮南院提供） 中評社嘉義7月22日電／位於嘉義的台北故宮南院“忽必烈和他的時代”人氣國寶展22日登場，展期至10月12日，展覽聚焦蒙古帝國鼎盛時期的文化交流與藝術風貌，透過帝后肖像、玉器、瓷器等珍貴文物，勾勒出元世祖忽必烈統治下，中原、草原、藏傳佛教與伊斯蘭文化融合發展的歷史軌跡。



台北故宮南院今天發布新聞稿表示，此次展覽包含國寶展件元世祖與元世祖后等帝后肖像及元代玉器與瓷器等文物，呈現蒙元時代草原文化與中原、藏傳佛教、伊斯蘭世界多方互動交流情形。



策展人故宮書畫文獻處助理研究員鄭淑方表示，本展覽最具代表性的作品之一是“元代帝半身像元世祖”，出自“元代帝半身像”冊頁。畫中忽必烈臉部運用層層暈染的繪畫技法，顯現肌膚質感與立體五官。



鄭淑方說，這種表現方式或與西藏、尼泊爾等地繪畫風格有關聯；與並列展出的“元世祖后”與“元順宗后”像，描繪蒙古貴族婦女頭戴“罟罟冠”的特有冠飾，身著伊斯蘭織金錦“納石失”，人物造型與技法皆展現蒙元宮廷藝術的融合特徵。



另一名策展人故宮器物處助理研究員陳玉秀說，“春水”與“秋山”為蒙古黃金貴族每年例行的兩項重要政治、軍事及文化活動。本次展出的金至元代的“春水”玉飾，以溫潤細膩的青白玉雕成，描繪春日蓮花叢中，海東青獵捕天鵝的瞬間，畫面張力十足，生動再現春水活動的場景，因此亦稱為“春水”。

